熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、熱海銀座商店街の裏通りに6号店となる『熱海プリンファクトリー』を、2026年1月24日(土)にグランドオープンします。熱海プリン全店舗で提供するプリンの製造工房を兼ね備えた新店舗となり、「レトロな大浴場」をテーマにした“レトロかわいい”が溢れるファクトリーです。ちょっぴり懐かしいここだけの限定商品を“作りたて”にこだわり提供をいたします。

熱海名物「熱海プリン」がお届けする、レトロな熱海の魅力と遊び心が詰まった熱海プリンを堪能できる『熱海プリンファクトリー』をぜひお楽しみください。





【熱海プリンファクトリー 公式サイト】 https://www.atamipurin-factory.com/





『熱海プリンファクトリー』が2026年1月24日(土)にグランドオープン！





■熱海全体を『熱海プリンファクトリー』を通して活性化！

熱海プリンの6店舗目となる『熱海プリンファクトリー』は、全店舗分のプリンを作る工房を備えた新店舗。場所は「熱海プリンカフェ2nd」が位置する熱海銀座商店街の一本奥の裏通りとなります。かつて“熱海のメッカ”と称された熱海銀座商店街。今や新旧様々なお店が軒を連ね、賑わいを取り戻しつつある一方、一本通りを外せば現在も人通りがまばらな状況です。オープン当初より「熱海の街を活性化させたい！」との想いでスタートした熱海プリン。その想いで、熱海駅前商店街から熱海銀座商店街、長浜海水浴場～来宮駅へと店舗を広げ、今回は熱海銀座商店街の一本奥の裏通りに『熱海プリンファクトリー』をオープンさせ、熱海全体の更なる活性化を目指します。

『熱海プリンファクトリー』は、“ファクトリー”という名の通り、熱海の名物として広く認知していただいている「熱海プリン」をもっと多くの方々に届けるべく、より多くのプリンを製造するための工房として機能いたします。その工房は、店内の窓ガラスより“いつでも観覧可能”となっており、プリン一つひとつを丹精込めて手作りする様子がご覧いただけます。

工房としての機能だけではなく、熱海プリンのマスコットキャラクター“かばさん”が大判焼きとなった「湯あがりかばさん焼き」や、多くの種類が展開される「熱海プリンこっぺ」など、“熱海プリンファクトリー限定商品”もご用意いたします。熱海＝温泉を活かした“レトロな大浴場”をイメージした店内で「熱海プリン」の世界観に浸れるほか、「熱海プリン」の店舗で唯一の工房を備える店舗ならではの“楽しさ”と“作りたて”にこだわり、訪れる方々に「熱海で心に残る思い出をお届けする場所」を目指します。





店舗イメージ





■【熱海プリンファクトリー限定】“作りたて商品”を一部ご紹介！

『熱海プリンファクトリー』では、定番プリンから限定商品まで多彩な商品をご用意。今回は“作りたて商品”である2つの商品を一足お先にご紹介いたします。

※全ての商品の詳細は1月16日(金)配信予定の第2弾リリースでご紹介いたします。





●キュートなかばさんをアツアツで！

「湯あがりかばさん焼き」

静岡の老舗和菓子店のあんこをたっぷりと使用。作りたての「かばさん」は、まるであつあつ湯上がりのように、頭に手ぬぐいを乗せたユニークな姿でご提供します。





「湯あがりかばさん焼き」イメージ





●昭和レトロな熱海にぴったり！

「熱海プリンこっぺ」

こっぺパンにバリエーション豊富な具材をサンドした「熱海プリンこっぺ」は10種類以上をご用意。熱海プリンが丸々1個乗った「レトロプリンプリン」、熱海ならではのお食事系「アジフライ だいだいソース」など、スイーツからお食事まで揃っており“食べたい”が見つかります。さらに“全長30cm以上”となる「ローングこっぺ棒」が登場！食べ歩きのお供にぴったりな商品です。





「熱海プリンこっぺ」イメージ





■熱海プリンファクトリー概要

店舗名 ：熱海プリンファクトリー

所在地 ：静岡県熱海市銀座町7-17 1階

オープン日：2026年1月24日(土)

TEL ：0557-29-6846

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：不定休

席数 ：イートインスペース8席









■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.4万件以上。1日最高8,000本、累計300万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、熱海エリアにコンセプトの異なる5店舗を展開しています。そして、2026年1月に6号店となる『熱海プリンファクトリー』がオープンいたします。





【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/





熱海プリン1号店 外観





●店舗

名称 ： 熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-14

公式サイト： https://www.atami-purin.com/

通販サイト： https://atami-purin.shop-pro.jp/

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおすすめ。





名称 ： 熱海プリンカフェ2nd

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町10-22

公式サイト： https://2nd.atami-purin.com/

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン。





名称 ： 渚の熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

公式サイト： https://nagisa.atami-purin.com/

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN2階。ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的熱海プリン。





名称 ： ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀10-1

公式サイト： https://shokudo.atami-purin.com/

長浜海水浴場目の前。唯一のお食事を提供する熱海プリン。観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし。





名称 ： 熱海プリン来宮駅店

所在地 ： 静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

公式サイト： https://www.kinomiya-atami-purin.com/

駅舎をイメージした“レトロかわいい”店構え。來宮神社をイメージした限定商品を多数展開。





名称 ： 熱海プリンファクトリー

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町7-17 1階

公式サイト： https://www.atamipurin-factory.com/

「レトロな大浴場」をテーマにした工房を備える店舗。店舗限定のレトロ商品ほか工房観覧も可能。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/