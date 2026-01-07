宝石・ジュエリーの卸販売を行う株式会社貴瞬(本社：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬)は、2026年1月14日(水)～17日(土)に東京ビッグサイトで開催される国際宝飾展(IJT)に出展し、「DISCOVER」をテーマに、“宝石 × 5Dレストラン”を融合させた、業界初となる「5D体験型ジュエリー販売会」を初披露いたします。





株式会社貴瞬×elan vitalのコラボ





本企画では、会場全体を劇場型レストラン空間として演出。





宝石をまるで“調理”するかのように魅せる演出を通じて、視覚・聴覚・触覚・空間演出を融合した没入型の体験を提供します。

レストラン「elan vital(エランヴィタール)」とのコラボレーションによって実現した、これまでにない展示スタイルとして、業界内外から関心を集める展示となります。

創業10周年を迎えた株式会社貴瞬は、「無価値という言葉を世界から無くす」ことを使命に、従来の枠にとらわれない挑戦を続けてまいりました。





本展示を通じて、宝石の持つ可能性と出会いの在り方を再定義し、次の10年に向けた新たな一歩を発信してまいります。









■ コラボするきっかけ

ジュエリー展示会はこれまで、「販売重視」のブースが主流であり、来場者が体験として楽しめる要素や、ブランドの思想・物語性を伝える場は限られてきました。

こうした業界の在り方に対し、株式会社貴瞬は、宝石や展示の価値そのものを別の視点から捉え直す必要があると考えてきました。

創業以来掲げている「リフレーミングカンパニー」という理念は、前提にとらわれず、新たな枠組みで物事を捉え直すという貴瞬の姿勢を表しています。かつて「価値がない」と言われていた色石に新たな価値を見出してきた歩みも、その思想の表れです。

そして今回、単に「宝石を購入する」場にとどまらず、視覚・空間・体験・世界観そのものを味わう、新しい購入体験の創出に挑戦しています。









■ DISCOVER

宝飾業界と飲食業界の融合を重ねる中で一つの作品が生まれました。

本物の宝石を使用した食器です。

宝石を、ただ鑑賞するものから、人生の瞬間を彩る“体験そのもの”へと進化させたいーー。その想いを起点に、皿やグラス、カトラリーに至るまで、複数のコラボレーション作品を制作しました。

宝石と料理という異なる素材を掛け合わせることで、「宝石を味わうように選ぶ」「宝石が調理される」といった、これまでにない体験型の世界観を表現。五感を刺激する演出を通じて、宝石の新たな価値との出会いを発見しました。





株式会社貴瞬×elan vitalのコラボ作品





■ レストラン「elan vital(エランヴィタール)」とのコラボレーション

「elan vital(エランヴィタール)」は、東京の北参道(代々木)に店舗を構えるレストランで、 科学的な調理法を取り入れた料理とプロジェクションマッピングを融合させた「5Dレストラン」で、料理と映像・音響を組み合わせた五感を刺激する没入型ダイニング体験を提供しています。

食を通じて「体験」や「感情」に価値を見出し、五感に訴えかける表現を追求するその姿勢は、素材の背景や物語を大切にした料理と空間演出に表れており、来場者に新たな感動や発見をもたらします。

素材の背景や物語を大切にし、一皿一皿に思想を込めるその姿勢は、素材の価値を見極め、次世代へつなぐ貴瞬の理念と強く共鳴しています。

本コラボレーションでは、「価値を体験として届ける」という共通のテーマのもと、空間・演出・感性を掛け合わせ、これまでにない展示会体験を創出します。





elan vital 深作様





■ 展示会概要(日時・場所)

・展示会名 ： 第37回国際宝飾展(IJT)

・開催日 ： 2026年1月14日(水)～17日(土)

・開催時間 ： 10:00～18:00(最終日は17:00時まで)

・会場 ： 東京ビッグサイト

・ブース番号： 8-6









■ 企業情報

会社名 ： 株式会社貴瞬(KISHUN.Inc)

代表者 ： 代表取締役 辻 瞬

設立 ： 2015年7月7日

資本金 ： 10,000,000円

従業員数： 262人(2025年6月時点)

事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、

色石の研磨・リカット、販売、輸出入

所在地 ： 【東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F

【KISHUN ジュエリー工房】

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MH ビル 1F

【G.E.lab】

〒110-0015 東京都台東区台東4-30-10台東4丁目Mビル3F

【KISHUN SHOP】

〒110-0005 東京都台東区上野 4-4-4 日清堂ビル 1F～3F

URL ： https://kishun.co.jp/