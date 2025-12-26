【SEMAS主催】「香りで癒やす年末年始」韓国発のプレミアム・ボディ＆ヘアケア4選、舞浜イクスピアリ第2弾ポップアップに登場
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338169&id=bodyimage1】
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、韓国の小商工・市場振興公団（SEMAS）の支援を受け、2025年12月28日（日）より千葉・舞浜イクスピアリ「aiicosme」にて開催される第2弾ポップアップストアにて、「ボディ＆ヘアケア」カテゴリーの特別展示を行います。
本イベントは、SEMASが韓国の中小企業支援の一環として総括するグローバルプロジェクトです。今回は「香りのある暮らし（Scent-Life）」をテーマに、以下の4ブランドが選定されました。
【参加ブランド：BODY & HAIR】
* LIORA （リオラ）: 感性を刺激するパフュームハンドケアで、手元から香る日常を提案。
* Schön:u （シェンユ）: 頭皮環境を整え、美しい髪を育むプレミアムヘアケア。
* BUBBLE MONKEY （バブルモンキー）: バスタイムを楽しく演出する、ポップでユニークなボディケア。
* lemetique （ルメティーク）: 上質な香りと保湿力で、肌を包み込むスパ・ボディケア。
SEMASの支援により実現した適正価格と高品質な製品を、年末の舞浜でぜひご体験ください。
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARP inc.がマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
