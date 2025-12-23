ICT株式会社(本社：兵庫県姫路市)は、Webコーディングの生産性と保守性を飛躍的に向上させる独自メソッド「DI-CODING(R)」に基づくスターターキットの最新版「DI-KIT v2」を公開しました。本キットを利用することで、Web制作工数を最大50％削減することが可能になります。





『DI-CODING』

https://www.di-coding.com/





DI-KIT v2 最大50％の工数削減を実現するスターターキット





【背景】Web制作現場が抱える「メンテナンスの複雑化」という課題

Webサイトの構造が複雑化するにつれ、コード変更による影響範囲の把握が難しくなり、メンテナンス工数が増大しがちです。

特に大規模サイトやチーム開発では、

・デザイン変更が他の要素へ波及してしまう

・新規メンバーがコードを理解するまでに時間がかかる

といった非効率が大きな負担となっていました。









【革新的な解決策】デザイン注入型コーディング「DI-CODING(R)」

この課題を解決するのが、当社が提唱する「DI-CODING(R)(ディーアイコーディング)」です。「デザイン注入(Design Injection)」という考え方に基づき、従来の“デザインにコードを合わせる”手法とは逆転のアプローチを採用しています。





1.骨格(HTML)の再利用

共通する構造パターンをもとにHTML(Webページの骨格)をコンポーネント単位で事前に用意し、再利用します。





2.デザインの注入

そのHTML構造に対して、柔軟にCSSデザインを注入します。





これによりコードの再利用性が高まり、コンポーネント単位でCSSの影響範囲が限定されるため、保守性と可読性が飛躍的に向上します。









【実践ツール】メソッドを具現化するスターターキット「DI-KIT v2」

DI-CODING(R)メソッドを、最新技術を用いてすぐに現場で活用できるよう設計したのが「DI-KIT v2」です。





1.開発効率と拡張性の向上

●最新アーキテクチャ：Nuxt 3 をベースに採用し、Vue.js の単一ファイルコンポーネントでHTML・CSS・JavaScriptを一元管理できます。

●高速化を標準装備 ：画像遅延ロードを行う UnLazyImage モジュールを標準バンドルし、ユーザー体験の向上に寄与します。

●将来的な拡張性 ：静的サイトジェネレーターとしての高速性・SEO優位性に加え、将来的なSPA開発への拡張も容易です。





2.品質管理と実用性の強化

●品質保証 ：Sass/SCSSでのスタイル記述や、ESLint・Markuplint など推奨ツールの設定を組み込み、コーディング品質を確保します。

●実用的なサンプル提供：vee-validate を活用した問い合わせフォーム(バリデーション、ファイルアップロード、reCAPTCHA v3対応)のサンプルを用意し、実務投入をサポートします。

● 簡単な導入 ：Windows向けbatファイルやnpmスクリプトにより、数ステップでインストールと開発サーバーの起動が可能です。





3.オープンソースで商用利用も自由

本キットはGitHubから無償でダウンロードでき、商用プロジェクトにも制限なく利用いただけます。









【Web制作者・管理者へのメリット】

DI-KIT v2は、チームとビジネスに以下のメリットをもたらします。

●チーム開発の効率化 ：デザイナーとエンジニアがシームレスに連携しやすく、チーム全体の生産性が向上します。

●保守・運用コストの削減：コンポーネント再利用性が高いため、過去のプロジェクト資産を活かし、新規サイト構築や更新の工数を大幅に削減できます。

●低い学習コスト ：Vue.jsに不慣れな方でも扱いやすく、Web管理者の運用・保守も、従来のHTML/CSS(Sass)の知識で利用可能です。









【入手方法】

「DI-KIT v2」は、以下より無償でご利用いただけます。

●GitHubリポジトリ(ダウンロード・利用方法)： https://github.com/ICTinc3773/DI-KIT

●DI-CODING(R)公式サイト(詳細情報) ： https://www.DI-CODING.com/









【ICT株式会社について】

ICT株式会社は、中小企業のDXを支える「実行力あるパートナー」として、AI・クラウド・セキュリティ等の先端技術を活用したITソリューションを提供しています。

顧客と同じ目線で課題に向き合い、要件定義から運用まで一貫して支援する伴走スタイルが特長です。

ISMS認証取得済みの安全な運用体制のもと、東京・大阪・兵庫を中心に、実際の業務改善と長期的な成長にコミットするITサービスを提供しています。





ICT株式会社





【会社概要】

社名 ： ICT株式会社

所在地 ： 兵庫県姫路市東雲町5-6-2 電交社ビル2階

代表取締役： 宇治 貴博

事業内容 ： クラウド技術を基盤としたITソリューションによる、企業のDX推進サポート

設立 ： 2005年4月6日

HP ： http://www.ictinc.co.jp/