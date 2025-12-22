「自分らしいワーク＆ライフの実現へ」をミッションに、女性活躍・DEI推進事業やライフキャリア教育事業を展開するスリール株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役：堀江 敦子、以下スリール)は、2025年11月1日に創業15周年を迎えました。





創業した2010年当時、日本では「女性活躍」や「男性育休」といった言葉がまだ社会に定着しておらず、両立は“個人の努力”に委ねられている時代でした。スリールは時代の先駆けとして、大学生が共働き家庭で子育てを体験する「ワーク＆ライフ・インターン」を開始し、若者の意識変革と、それを受け入れる企業・社会の土壌づくりに取り組んできました。





あれから15年が経ち、私たちの活動は個人・企業への変革へ広がり、「こども大綱」や「人的資本経営」といった国の政策にも届くようになりました。





この15周年の節目に、11月1日に開催した記念イベント「出会いが紡ぐ15年、その先へ」の報告とともに、これからの10年を見据えた新スローガン「My Life, My Choice」および最新の課題を可視化した「両立不安白書2025」を発表しました。









■社会の変化とスリールの役割／スリールの15年の歩み

創業当時、まだ「ライフキャリア教育」も「女性活躍・ダイバーシティ」も「男性育休」の言葉も出ていなかった時代に、私たちは学生が共働き家庭で子育てを体験する「ワーク＆ライフ・インターン」から事業をはじめ、「個人の意識変革」と「組織の環境づくり」の両輪で事業を展開してきました。





・ライフキャリア教育事業：

「仕事と子育ての両立は大変そう」という若者の「両立不安」に対し、子育て体験プログラムや、ワークショップを行うことで、子ども・自分・仲間と向き合う機会を提供してきました。自分らしいライフとキャリアのあり方を考え、自己決定・自己選択していく力を育んできました。 これまで4,386名が「ワーク＆ライフ・インターン」に参加し、セミナーを含めたキャリア教育は1.2万人に届いています。国の「こども大綱」にも、学生時代からの「ライフデザイン教育」や「乳幼児との触れ合い体験」の重要性が明記され、全国に広がりはじめています。





・企業向け研修・コンサルテーション事業：

当事者のリアルに基づく行動変容支援を強みとして発展してきました。現在は、若手社員・育児期社員・管理職・経営層まで幅広い層に向けたプログラム提供に加え、人事制度の設計支援や社員の意識調査など、包括的な人材育成領域へと事業を拡大しています。これまでに2万人以上がスリールのプログラムを受講し、研修後の行動変容率は「94.6％」と、高い成果を上げています。





・社会を変えるためのアドボカシー活動：

現場で聞いてきた声を社会への提言にも繋げてきました。第5次男女共同参画基本計画(2020年)での「女性登用のパイプライン構築」やこども大綱(2023年)におけるライフデザイン教育の明記、金融庁による人的資本・サステナビリティ情報開示義務化(2023年)など、スリールの提言は国の政策や経済の潮流に着実に反映されています。現場でのリアルな声を社会全体の大きな変革へとつなげる役割を果たしてきました。





この15年で培った知見は、2冊の著書や『両立不安白書』の発行などを通じて、世の中へ発信し続けています。現場のリアルな実態とデータをもとに、これからも時代の変化に合わせた新たな価値観を提示し、社会全体のアップデートを後押ししていきます。





スリール創業からの軌跡





■創業15周年を記念し、次の10年に向けた3つの新たな取り組みを発信

15周年の節目の年にあたり、スリールはこれまでの活動を総括するとともに、15周年記念イベントの開催や最新調査の公開を通じて、次の10年に向けた以下3つの取り組みを発信しました。





(1) 新スローガン『My Life, My Choice』を発表

これからの10年を見据えた新スローガン「My Life, My Choice(自分の人生は自分で選択する)」を発表しました。 創業事業である「ワーク＆ライフ・インターン」の枠を超え、誰もが自身のキャリアとライフを主体的に選択し、納得して歩める社会を実現するための旗印として掲げていきます。「働き方」の多様化が進んだこれまでの15年から、これからは「選び方」の自由を広げ、一人ひとりの人生に伴走していきます。





(2) 8年ぶりに発表！最新調査『両立不安白書2025』を公開

令和の時代にも続く新たな課題を可視化しました。

社会制度は大きく前進しましたが、15周年を機に発表した「両立不安白書2025」では、男女1,278名を対象に「両立不安の実態」を調査しました。そこから、子育て中の男性の66.3％が「両立不安」を原因に転職を検討・実施しているという実態が明らかになりました。 制度が整ってもなお、個人の「不安」や組織の「運用の壁」は残っており、これらが新たな課題として立ちはだかっています。

ダウンロードURL： https://sourire-heart.com/17196/





(3) 15周年記念イベント「出会いが紡ぐ15年、その先へ」を開催

創立記念日でもある11月1日、創業時から関わってくださった卒業生、受け入れ家庭、企業・行政関係者など100名以上が集う記念イベントを開催しました。

新しいスローガンの発表や両立不安白書の課題感を共有し、「子育てとキャリア」のバトンが世代を超えて循環している未来に向けて参加者と共に共有しました。

詳細のイベントレポートはこちら： https://sourire-heart.com/17456/









■スリール株式会社 代表取締役 堀江 敦子のコメント

スリールのミッションでもある「自分らしいワーク＆ライフ」を実現するためには、個人の「キャリア自律」と、それを受け入れ認める「インクルーシブな環境づくり」、この両輪を回すことが不可欠です。





創業からの15年で社会の制度は大きく前進しましたが、現場には未だ課題が山積みです。だからこそ、これからの変革に必要なのは「つながり」です。 企業が変わり、社会が変わり、そして一人ひとりの人生が変わっていく。次の10年も、そんな連鎖を皆様と共に創り出していきたいです。





Well-Being「自分らしいワーク＆ライフの実現へ」





■スリール株式会社 企業概要

代表 ： 堀江 敦子

設立 ： 2010年11月

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目30-10 本郷K＆Kビル5階・6階

小野田総合法律事務所内 social hive HONGO

HP ： https://sourire-heart.com/

業務内容： 企業向けコンサルティング・研修、ライフとキャリアの

デザイン教育(ワーク＆ライフ・インターン運営)、

個人向けセミナー開催など