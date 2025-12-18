¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch ¥½¥Õ¥È¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á ¥Þ¥¸¥«¥ë¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¡ÙÅß¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÁÀã¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¡ª¡¡¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏÁ´¤ÆÌµÎÁ¡ª¡¡ÅßµÙ¤ß¤â¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Á
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO À¡²¬ÏÂ·û¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢Nintendo Switch™¥½¥Õ¥È¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á ¥Þ¥¸¥«¥ë¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜºî¡×¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤ËÅß¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î³Ú¤·¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¡¡ÖÀã¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁª¤Ö²èÌÌ¤ÇÀã¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àã¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Àã¤¬Éñ¤¤»¶¤ê·úÊª¤äÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤«¤±²ó¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡×
£´¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ç¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ï¥í¡¼¥ß¥ß¥£¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥´¥í¡¢¥Ô¥«¡¢¥É¥ó¤È¡¢¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ£¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼14¼ïÎà¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼14¼ïÎà¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ28¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¤ä¤ä¹â¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸ø¼°£Ø¤Ë¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð
¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/sanrio_miracle¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È»þ¤Î¥²¡¼¥àÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¡¢²èÁü¤äÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²¡¼¥à³µÍ×
ËÜºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¤Ë¤²¤ë¡Ë¤«¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ê¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤ÓÀ©¸Â»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÆ¨¤²¤¤ë¤«¡¢¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈËâË¡¥¹¥¥ë¡É¤ò¾å¼ê¤¯¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥²¡¼¥àÃæ¤Î¡È¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Û
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥ß¥ß¥£¡¢¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡¢¥ê¥È¥ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Õ¥§¥í¥©¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥â¥«¡¢¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¢¥Ý¥í¥ó¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É¥µ¥à¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥Ë¡¼¥º¡Ê¤·¤í¤¦¤µ¡¢¤¯¤í¤¦¤µ¡Ë¡¢¤Ü¤ó¤Ü¤ó¤ê¤Ü¤ó¡¢¥¦¥µ¥Ï¥Ê
¡Ú¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Û
¥¯¥í¥ß¡¢¥Ð¥¯¡¢¥ë¥í¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ä¤ó»Ò¡¢°Ë½¸±¡¥Ñ¥ó¥À¥Ð¡¢¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó¡Ê¥´¥í¡¢¥Ô¥«¡¢¥É¥ó¡Ë
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á ¥Þ¥¸¥«¥ë¤ª¤Ë¤´¤Ã¤³¡Ù
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Á¡¼¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à
²Á³Ê¡§3,980±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î27Æü
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§£±¿Í¡Á£²¿Í
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
È¯Çä¸µ¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.miracle-match.com/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/sanrio_miracle
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G660021
© Imagineer Co., Ltd.
¡öNintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¥²¡¼¥à²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¡¡Á¾ÅÄ
¼ÒÄ¹¼¼¡¡¿ù±º
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á
https://www.miracle-match.com/
