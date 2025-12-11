こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス』発売開始のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと、Nintendo Switch™ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス（以下「本作」）』につきまして、本日12月11日（木）より国内およびアジア地域にて販売を開始いたしましたのでお知らせします。
本作は「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトとした、Nintendo Switch向けの本格エクササイズゲームです。Joy-Con™を両手に持ち、ミッキーマウスの動きに合わせて体を動かすだけのシンプルな操作で、運動不足解消やシェイプアップを目標とした「有酸素運動」「無酸素運動」に加え、ストレッチやヨガを含む「リラックス」メニューまで多彩なエクササイズをお楽しみいただけます。
インストラクターを務めるミッキーマウスが、エクササイズ中に励ましの言葉やアドバイスを届け、毎日の運動習慣をサポートします。
また、プレイの進行に合わせて衣装やステージ背景が変化するなど、エンターテインメント性の高い演出も特徴です。
・Nintendo Switch『ディズニー ミラネス フィットネス』ゲーム紹介トレーラー
・『ディズニー ミラネス フィットネス』CM ミッキーと楽しくエクササイズ篇
https://youtu.be/qltf9Vn0RUY?si=PAM1CSGRLefhsIGV
発売に先駆け、11月27日（木）より本作の一部メニューが無料でプレイすることができる体験版を配信しました。お客様からは、「色々なエクササイズが収録されているので長く続けられそう」「運動強度がちょうど良い」「ミッキーが可愛く、演出も楽しくてモチベーションが上がる」など、好意的なご意見や期待の声が多く寄せられています。
・無料体験版ダウンロードページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091497
※体験版でプレイしたデータは製品版に引き継ぎ可能です。
「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」にて体験イベントを開催
現在丸の内エリアにて開催中の「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」にて、『ディズニー ミラネス フィットネス』のゲーム体験会を実施します。
会場では、実際のゲームをプレイしながら、本作のエクササイズを体験いただけますので、是非お立ち寄りください。
■イベント概要
・期間：2025年12月12日(金)〜12月14日(日)
・時間：11:00〜20:00
・場所：丸ビル1階 外構（西側エントランス付近）
・内容：Nintendo Switch『ディズニー ミラネス フィットネス』のゲーム体験
・イベント詳細ページ：https://www.marunouchi.com/pickup/event/8507/
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： 『ディズニー ミラネス フィットネス』
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 2025年12月11日
ジャンル： エクササイズ
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
▼アジア地域版
商品名： 『ディズニー ミラネス フィットネス』
対応機種： Nintendo Switch
発売地域： 香港・台湾・韓国・一部の東南アジアの地域
価格： 発売地域による
発売日： 2025年12月11日より順次発売予定
ジャンル： エクササイズ
プレイ人数： １人
対応言語： 中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、英語
※音声は日本語のみ対応
発売元： イマジニア株式会社
© Disney. Published by Imagineer
＊Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
