株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、東京都新宿区歌舞伎町に「カラオケBanBan新宿歌舞伎町一番街店」を2025年11月28日（金）にグランドオープンいたします。

【新宿駅・西武新宿駅徒歩圏内に新宿区６店舗目の出店！アクセス抜群！】

積極出店をつづける「カラオケBanBan」として、東京都新宿区で６店舗目となる新店舗をオープンいたします。本店舗は、JR・私鉄・地下鉄など複数路線が乗り入れる大型ターミナル「新宿駅」や「西武新宿駅」から徒歩圏内にございます。「西武新宿駅」の正面口から「歌舞伎町一番街」に入ってすぐというアクセス抜群の立地にあり、快適にご利用いただけます。

【オープンキャンペーン開催！】

11月28日(金)～12月4日(木)の期間中、オープンキャンペーンを実施いたします。■カラオケ室料全日50％OFFキャンペーン ※時間制室料が対象（最大３時間）です。■ガラポン抽選会 ※景品がなくなり次第終了となります。ぜひこの機会にご利用ください。

【最新機種導入！ 大画面・プロジェクター設置のルームを完備！】

多くのお客様に快適で楽しい時間をお過ごしいただけるよう、最新機器や利用シーンにあわせてルームを選択できます。・カラオケ最新機器導入 ：最新機種 「LIVE DAM WAO!」や「JOYSOUND X1」を導入しております。・大型ルーム完備 ：最大20名様までご利用可能な大型ルームをご用意しています。カラオケはもちろん、リモートワークでの活用、ご友人グループでの集まりや“推し活”を楽しむオフ会、二次会、歓送迎会など、多様な用途にご活用いただけます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「カラオケBanBan新宿歌舞伎町一番街店」概要】

●住所: 東京都新宿区歌舞伎町1-18-3 ニューシオンビル B1F～5F ●アクセス: 西武新宿駅 徒歩3分 ／ JR新宿駅 徒歩５分●営業時間: 24時間営業 ●部屋数 : 20部屋 ●店舗URL: https://karaoke-shin.jp/shop-list/541.html●電子マネーQRコード決済:対応