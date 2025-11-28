「この返礼品、どのふるさと納税サイトで寄付するのが1番安いの？」そんな疑問にお答えるするべく、ふるさと納税ポータルサイトの寄付額を横断比較できるサイト『とくさと比較』を新規リリースしました。ふるさとチョイスやふるなび、楽天ふるさと納税などのふるさと納税ポータルサイトの寄付額を一括比較できます！

2025年10月の制度変更でふるさと納税に対するポイント還元が禁止されたため、今後サイト間の寄付額の差が大きくなる可能性があります。このため、ふるさと納税の寄付額横断比較サイト『とくさと比較』により、多くの方がふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営に力を入れていきます

ふるさと納税ポータルサイトの寄付額横断比較サイト『とくさと比較』

姉妹サイト：ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

https://furusato-tax.club/kifugaku_comparison/

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。

https://furusato-tax.club/