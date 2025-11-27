¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAllied OneConnect¡×
¡Á AI¡¦¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ëÉé²Ù·Ú¸º¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½ ¡Á
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥µ¥Á¥¨ ¥ª¥ª¥·¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¤ÇÍÀþ¡¦ÌµÀþ¡¢LAN¡¦WAN¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤òÅý¹ç¤·¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÄã¸º¤ä´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAllied OneConnect¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶ÈÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢DX¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SaaS¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢IoT¤ò´Þ¤á¤¿ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁýÂç¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¥Ç¡¼¥¿¤äIoT¥Ç¡¼¥¿¤¬½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²Ä»ë²½¡¦ºÇÅ¬²½¡¦°ÂÁ´¤Ê±¿ÍÑ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Allied OneConnect¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²Ä»ë²½¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤«¤éÃ±°ì²èÌÌ¤ÇÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥¢¤Ç¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÁàºî´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¤Î·Á¤ò¼Â¸½¡£AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë²¾ÁÛ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶ÈÍÍ¤¬¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¾ðÊó¡§Allied OneConnect¡Ê¥¢¥é¥¤¥É¡¦¥ï¥ó¡¦¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Î4¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë ¡ÖAllied OneConnect¡× ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤ÎÀßÄê¤ä´ÉÍý¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹Ô¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¹½À®ÊÑ¹¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅý¹ç¤ä¼«Æ°²½¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ ²Ä»ë²½ (Visibility)
Ã±°ì¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·òÁ´À¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ã³²¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¸þ¾å¡¢¥ê¥½¡¼¥¹ºÇÅ¬²½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤ÈÅý¹ç´ÉÍý (Orchestration)
¥¼¥í¥¿¥Ã¥Á¥×¥í¥Ó¥¸¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¼«Æ°ÀßÄê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬½ÐÍè¤ë¤¿¤á¡¢±¿ÍÑºî¶È¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ä¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ITµ¡´ï¤Î¿×Â®¤ÊÄÉ²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¤ÈAI (Assurance & AI)
Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÌäÂê¤òÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¤È¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¤³¤ì¤é¤Î±¿ÍÑ¤òÊä½õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Æ°²½¤ÈºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤ ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÅý¹ç (Application Integration)
Open API¡¢RADIUS¡¢SNMP¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ä¡¼¥ë¤È¤ÎÅý¹ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Êä´°Åª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢IoT¡¢ÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹Á´ÂÎ¤Î²Ä»ëÀ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖAllied OneConnect¡×¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.allied-telesis.co.jp/it-infra/solution/cloud-mgmt/
¢£ ¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁÐÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
¡Ú¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦ ¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤è¤ëÅý¹ç´ÉÍý¤ÇÆü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤ò´ÊÁÇ²½
¡¦ ¥¼¥í¥¿¥Ã¥ÁÆ³Æþ¤È¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿×Â®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Å¸³«¤ò¼Â¸½
¡¦ ¼«Æ°¤ÇºÇ¿·µ¡Ç½¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ´Ä¶¤ò¾ï¤ËºÇÅ¬²½
¡¦ ¾ÊÎÏ²½¤Ë¤è¤ê¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈTCOºï¸º¤ò»Ù±ç
¡Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦ Ê£¿ô¸ÜµÒ´Ä¶¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È¹½Â¤
¡¦ ¸ÜµÒ¥ª¥ó¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÄ¥¤òÍÆ°×¤Ë
¡¦ ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð
¢£ ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç½ÀÆð¤Ê¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï
¡ÖAllied OneConnect¡×¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼ïÊÌ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À·ÀÌó¤Î°ìËÜ²½¤ä¡¢¥³¥¿¡¼¥à¡Ê·ÀÌó¹¹¿·¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÅý°ì¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ä´Ã£¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¬ÌÏ¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç
¡ÖAllied OneConnect¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀßÄêÊýË¡¤Î¸¡º÷¤ä¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¼«Æ°²½¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢±¿ÍÑºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§Åª¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹â¤¤°ÂÁ´À¤È³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤¿Àß·×
¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¹â¤¤²ÄÍÑÀ¤È¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤ËÁàºî¸¢¸Â¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ(RBAC)¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÊ¬Î¥¤ËÂÐ±þ¤·¡¢EU°ìÈÌ¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îµ¬Â§(General Data Protection Regulation)¤Ê¤É³Æ¼ï¹ñºÝ´ð½à¤Ë¤â½àµò¡£°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó¶¡³«»Ï»þ´ü
¸½ºß¡¢Àè¹Ô¤Ç°ìÉôµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¼«Æ°²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¾¦ÍÑÈÇ¤ò½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½¹Ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÖVista Manager ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï°ú¤Â³¤Äó¶¡¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î´Ä¶¤ä±¿ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê´ÉÍý¥â¥Ç¥ë¤ò°ú¤Â³¤ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ãí¡ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾ÎÅù¤Ï¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂè»°¼Ô¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÊ¸¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë¡ÖAllied OneConnect¡×¤Ï¸½ºß¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí¡ËËÜÊ¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ä»ÅÍÍ¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
---------------------------------------------------------------------
<<À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>>
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
E-mail¡§ pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL¡§03-5437-6042 URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-21-11Âè2TOC¥Ó¥ë
¡ÖAllied OneConnect¡×¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎWeb¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.allied-telesis.co.jp/it-infra/solution/cloud-mgmt/
