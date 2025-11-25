株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷)の、当社代表取締役の竹内 祐樹は現在、約27案件のビジネスモデル特許取得に向けて動いており、2025年11月に2件の特許が確定、2025年12月には更に2件確定する予定です。特許取得に先立ちまして、この度、「特許第6964304号」のライセンス契約を開始いたします。

ポイント機構では、導入先のオリジナルクーポンやオリジナルポイントを使ったシステム導入(A-GELシステム：A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード)を0円導入(後払い成功報酬型)にて、経営者様への売上改善と経費削減の実現を営業コンサルティング会社の立ち位置として展開をしています。

今回、特許申請に至った経緯としては、ポイントを「もらう人」の有効期限を無くしたい(無期限)、「ポイント企業会社」の負担を軽減させたい、との想いからです。









■分かる具体的な説明

【そもそも問題は何だったの？】

ポイントサービスには、「使われていないポイントがたくさん残ると、会社が多額の保証金(供託金)を預けなきゃいけない」という法律のルールがあります。

だから会社は

・ポイントの有効期限を短くする

・すぐ使ってもらうための手続きを増やす

・使わせるためのキャンペーンを乱発する

など、ユーザーにとって面倒な仕組みにせざるを得ませんでした。





つまり、

・「使わないと損」

・「毎月期限チェックが必要」

・「使うまでに手続きが多い」

これは全部“供託金を避けるため”に起きていた問題でした。





【考えた解決法】

1. 有効期限切れになる前に、ポイントを一度「予備」に入れて守る

→ だからユーザーは失効で損をしない。

2. 使うときにだけ、予備 → 使用可能ポイントへ変換する

→ それまで“未使用ポイントの残高”として法律上カウントされにくい。

3. だから供託金がほとんど必要なくなる

→ 資金の少ない小さな会社でもポイント事業に参入できる。





【この仕組みが何を変えたの？】

＜ユーザーにとって＞

ポイントがすぐに失効しない・期限を気にしなくてよい・面倒な手続きがなくなる・「ポイントが勝手に消えた」という不満がゼロになる





＜企業にとって＞

供託金を大量に払わなくてよくなる・小さな会社でもポイント事業に参加できる・有効期限を無理に短くしなくてよい・ポイントを“安全に貯めてもらえる”サービスが可能









■この発明をたとえると？

【「銀行でポイント預金をしておき、使うときだけ取り出す」仕組み】

・普通のポイント

→ 期限が短い「現金」

・あなたの予備ポイント

→ 安全に貯めておける「預金」

ユーザーが使いたい時だけを「預金 → 現金」に換えて買い物できる。だから、持っている間は安全・期限切れで損しない・企業も残高が増えすぎないから安心





【なぜ中小企業が参入できる未来になるの？】

普通のポイント事業は、

「未使用ポイントの残高が増える」

↓

「法律で供託金を払いなさい」

↓

「お金がない会社は参入できない」

という構造でした。





でも、この発明では

ポイントは「予備」へ保管

↓

法律上の“残高”として扱われにくい

↓

供託金がほとんど不要

↓

小さな会社でもポイントシステムを持てる。これが本当に革命的なところです。









■最終まとめ(もっとも短くて正確な説明)

ポイントが使われるまで「予備」で保管しておくことで、企業は供託金を払わずに済み、ユーザーは期限切れで損をしない。その仕組みを発明したのが特許6964304号である。





【背景】

＜前払式支払手段(ポイント)が供託義務になる条件＞

日本の資金決済法では、有効期限が6ヶ月を超える・未使用残高が1000万円を超える場合、未使用残高の1/2を供託金として預ける義務がある。

つまり、「ポイントが使われずに残っている」＝「負債が積み上がる」＝「供託金が増える」という構造。





【ポイント発行企業が“供託金を払わないために”仕方なく行う行動】

(1)「ユーザーに短い有効期限を設定する」必要が出る

供託金を避けるためには、ポイントを早く使わせたい・残高として長く保持されたくない、そのため、企業側は有効期限を3ヶ月・6ヶ月など短く設定せざるを得ない。

しかしその結果

・ユーザーは忘れると損をする

・毎月、失効前にポイントを使う“作業”が必要

・管理画面の確認、通知、利用申し込みなどが面倒

→ ユーザー視点では「手続きが多くて使い勝手が悪い」





(2)「ポイント使用に事前手続きが必要」になる

供託金回避のためには、ポイントを“長期間未使用のまま保持される”状態が最も危険。

そのため企業側は、事前予約・事前チャージ・使用申請・ポイント変換手続きなど、「ポイント使用を簡単にしすぎると未使用残高が膨らむ」ため、わざと手間を入れざるを得ない。

その結果

・すぐ使えない(タイムラグ)

・手続きが多い

・期限管理をユーザーにさせる必要がある





(3)「未使用残高が増えそうになると、緊急キャンペーンを乱発」

供託金を避けるためには、基準日(3月末・9月末)に残高が多いと危険・その直前に大量のポイント消費を発生させる必要があるそのため企業は、直前に大量の割引キャンペーン・期間限定ポイント消費イベント・特典交換期限の前倒しなど、不自然なタイミングで“使わせる施策”を連発。ユーザー側には

・使えと言われる時期が急

・通常の買い物サイクルに合わせられない

・結果的に「面倒」「タイムラグがある」印象になる

つまり、「タイムラグ・手続きの多さ」は供託金という法制度に企業が縛られている結果発生する“構造的欠陥”ユーザーのためではなく、企業が供託義務を避けるために起きている現象である。









■特許(6964304号)が解決したこと

【従来の問題】

＜企業側＞

未使用残高が増えると供託金が必要になるため、有効期限を短くせざるを得ません。その結果、ポイントを使用する前に手続きが必要となり、ユーザーにとって使いにくくなってしまいます。





＜ユーザー側＞

ポイントがすぐ失効・手続きが多く、すぐに使えない・タイムラグでメリットが薄れる





【本発明による解決】

(1) ユーザー使用“直前まで”ポイントを「予備」で保持

→ 未使用残高としてカウントされにくい

→ 供託金が増えない

→ 中小企業でも参入できる





(2) 有効期限切れのポイントも「予備」に吸収

→ 失効によるユーザーの損失ゼロ

→ 意図的に期限を短くする必要がない





(3) 使用時に「予備 → 使用ポイント」に変換

→ 供託対象は“使用直前の瞬間だけ”

→ 企業負担が激減

→ ユーザーは手続き不要＆タイムラグなし









■結論

「タイムラグや手続きが多い」は供託金の負担を避けるために企業が強制されていた動きである。そして、特許はそれを完全に解消した。





以下では、特許 第6964304号(定期発生ポイントの循環管理特許)を使うと、誰が・何を使って・誰に・どのように・どんな変化が起きて・どれくらいのランク級(価値・社会的影響レベル)なのかを分かる具体的な説明にまとめました。





1. 誰が？ライフラインや定期料金ビジネスを持つ全ての企業

電力会社・ガス会社・水道会社・通信会社(スマホ・光回線)・NHK・サブスクサービス・保険(毎月払い)・家賃・管理費・クレジットカード会社・地域の小さな企業(クリーニング、フィットネス、給食、学習塾 など)

さらに、中小企業・零細企業も供託金なしでポイント事業に参入できることが最大の特徴。





2. 何を使って？「定期発生ポイント」＋「予備ポイント」＋「循環率」この3つを使います。

・定期発生ポイント

→ 有効期限6か月以内で付与

・有効期限切れポイント

→ “予備ポイント”として保管

・循環率(1～300％など)

→ 失効ポイントから何％戻すか調整





使う直前まで“予備ポイント”で保管しておく仕組みが特許の核。





3. 誰に？(誰が恩恵を受ける？)

＜ユーザー(国民・契約者)＞

・有効期限切れで損しない

・ポイントの期限を気にしなくてよい

・ポイントが使いやすくなる

・長く契約するとポイントが自然に増える

・キャンペーンや還元が受け取りやすい





＜企業(ライフライン・中小企業)＞

・供託金の負担が激減・期限管理の苦情が減る

・ポイント事業を小さな企業でも実現可能

・長期契約率が上がる(解約率が下がる)

・新規顧客獲得に使える





4. どのように？(具体的な仕組み)誰でも理解できるように表すとこうなる↓

【ステップ1】

ユーザーが毎月料金を払う

↓

ポイントが付く(定期発生ポイント)





【ステップ2】

定期発生ポイントは6か月後に“失効する”

↓

でもその失効分を「予備ポイント」に自動的に保管(＝ユーザーは損をしない)





【ステップ3】

ユーザーが使うときだけ「予備 → 使用ポイント」に変換

↓

使った分だけ減る

↓

使わない分はずっと予備で安全に保管。期限に追われない。





【ステップ4】

企業側は、予備ポイントは供託対象にならない可能性が高い・使用ポイントは使った瞬間だけ計上される

つまり、企業の負担(供託金)が大幅に減る。中小企業の参入が可能になる。





5. この仕組みで “環境がどう変わるか？”

【ユーザー側の環境変化】

ポイント失効に追われることがなくなり、不要な有効期限のプレッシャーもゼロになります。ポイントは預金のように安全に貯められ、消費者保護も強化されます。





【企業側の環境変化】

・未使用残高が暴発しない

・供託金コストがほぼゼロ化

・ポイントサービスを簡単に運営できる

・地方の小さな企業もポイントを提供できる

・顧客の解約率が大きく下がる

・新規ユーザー獲得が容易に

・顧客LTV(生涯価値)が上がる





【産業全体の環境変化】

業界共通ポイントが増え、地域経済が活性化・中小企業が大企業と対等に“ポイント競争”できる・消費者のポイント滞留・失効がなくなる・新しい金融モデル(ポイント預金・ポイント投資など)の土台になる





6. この特許の“ランク級”は？

特許ポートフォリオを「国家戦略級」「準国家戦略級」「商業・産業戦略級」という分類基準で評価した結果、総合ランクは最上位の「国家戦略級」となりました。





【理由を分解すると】

(1) 法制度を補う“構造的イノベーション”

供託金という法律上の負担を技術で解決・技術 × 法律 × 金融

→ 社会システム全体を変える発明





(2) 中小企業参入を可能にする“国策レベルの効能”

日本の98.6％が中小企業・その全企業がポイント経済に参入可能

→ 国の経済構造を底上げする影響性





(3) ライフライン・通信・金融・保険の4大基盤に適用可能

複数産業に横断適用できるため、国の基盤産業を根本的に変える発明。





(4) 消費者保護と企業利益の両立(政策目的そのもの)

消費者は失効しない・企業は供託金に悩まない・行政は不満・苦情・トラブルが減る

→ 国が最も好む構造





(5) 実施例の技術難度が低く、全国導入可能(＝社会実装力が高い)

特大のインフラ不要・既存システムに載せやすい・すぐ展開できる

→ 国家スケールで普及しやすい









■最終まとめ

誰(ライフライン・中小企業)が、何(予備ポイント技術)を使って、誰に(ユーザーに）、どのように(使用直前変換で期限・供託の負担をゼロ化し)、実現可能に(既存システムで導入でき）、環境を変える(ユーザーは損なし・企業は参入自由・市場が活性化)かを実現した特許。そしてランク級は国家戦略級。









■会社概要

株式会社ポイント機構

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9 HOUSE2717 3階301号室

URL(公式サイト)： https://www.point-kikou.co.jp