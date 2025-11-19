株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、以下、クラブネッツ）は、2025年11月18日付で、冨安 仁が代表取締役社長を退任し、新たに芦名 真也 が代表取締役社長に就任したことをお知らせいたします。

就任の背景

創業社長である冨安 仁の勇退（完全退任）に伴い、経営体制の強化とDX事業の更なる推進を図るものです。芦名は2008年の入社以来、営業企画、パートナー育成、地域事業企画、新規事業開発など幅広い領域で実績を積み重ね、2012年に事業戦略部長、2016年に執行役員、2019年に上席執行役員、2021年に取締役COOに就任し、当社の成長を支えてまいりました。直近は、プロダクト開発領域において手腕を発揮し、当社主力商材の確立、先進技術の導入、リソースの共通基盤化、IT人材の採用や育成などを積極的に進め、事業基盤の底上げに大きく貢献しております。

就任メッセージ

この度、代表取締役社長に就任いたしました、芦名 真也です。新生クラブネッツは、DXを提供するだけでなく、DXそのものを革新し続ける企業へと進化します。最新技術の積極的導入、独自DXプラットフォームの創造、そして多様化する顧客ニーズへの迅速な対応を通じて、より高度な価値提供を実現してまいります。この実現に向けて、3つの約束をいたします。

お客さまへの３つの約束

1. 革新的なソリューションの提供お客さまの業界やビジネスにおいて真の変革をもたらす、革新的なソリューションを提供します。2. 成果へのコミットメント売上向上、顧客満足度向上、業務効率向上など、お客さまにおける真の成果にコミットします。3. 長期的なパートナーシップお客さまと共に成長し、感謝・感動を共有し合える真のパートナーであり続けます。これらの約束を果たし、お客さまと共に新たな価値を創造してまいります。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

略歴

競走馬の調教助手、内装職人、WEBディレクターなどを経験後、2004年にカナダへ留学。BCIT（ブリティシュコロンビア州立工科大学）にて、以下のサティフィケートを取得。●2006年 5月 Business Management Study Associate Certificate 取得●2007年 4月 Marketing Management Entrepreneurship Associate Certificate 取得●2007年12月 Business Management Certificate 取得●2008年 5月 帰国後、クラブネッツへ入社●2012年 7月 事業戦略部長●2016年 7月 執行役員●2019年 7月 上席執行役員●2021年 7月 取締役COO●2025年11月 代表取締役社長