ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（９店舗）で、１１月２１日（金）～１２月４日（木）の間、「毎日くだもの200グラム運動」などを推進している全国柑橘消費拡大協議会とのコラボレーション企画の第２弾「国産温州みかんフェア」を開催します。温州みかんは、関東以南で広く栽培されており、出回る時期や産地によって味わいは様々です。フェアでは、出荷最盛期を迎える、酸味が和らぎ濃厚な甘さが特長の温州みかんをふんだん使用したオリジナルスイーツを各店舗で提供します。各産地の「温州みかん」は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンでも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/f/f1010/）

【フェア概要】

１．期 間：令和７年１１月２１日（金）～１２月４日（木）２．実施店舗：以下９店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１） みのるダイニング札幌ステラプレイス店（北海道札幌市中央区北５条西２-５）（２） みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（３） みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）（４） みのるダイニング名古屋店（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）（５） 和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）（６） みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１）（７） みのりカフェ季楽コムボックス佐賀駅前店（佐賀県佐賀市駅前中央１-４-１７）（８）みのりカフェ長崎駅店（長崎県長崎市尾上町１-６７）（９）みのる食堂アミュプラザくまもと店（熊本県熊本市西区春日３-１５-２６）

［毎日くだもの200グラム運動］

全国柑橘消費拡大協議会では、果物が毎日の食生活に欠かせない品目であることを周知するため、「毎日くだもの200グラム運動」や「デスクdeくだもの」運動、小学生への食育活動、国産くだものが持つ栄養・効能や機能性の普及推進等に取組んでいます。くだものは、ガンをはじめさまざまな生活習慣病に対して予防効果が高いことが研究によりわかっています。１人１日毎日200グラム以上のくだものを食べて健康で豊かな生活を♪（出典：毎日くだもの200グラム！ＨＰ http://www.kudamono200.or.jp/）

［みのりみのるＸプレゼントキャンペーン］

・応募期間：令和７年１１月２１日（金）～１２月４日（木）・商品内容：「国産温州みかん（１箱）」３名様にプレゼント・応募方法：①みのりみのる公式Ｘ(＠minoriminoru_pj)アカウントをフォロー ②キャンペーンが告知された対象の投稿をリポスト

