株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表取締役：加藤 誠庸)は、備長炭で焼き上げる炭火焼き鳥10種を新たに食べ放題へ追加し、『おすすめ屋 神戸三宮店』の税込2,500円「全140品 食べ飲み放題」を焼き鳥主軸の新ラインナップへリニューアルいたしました。

炭火焼き鳥全10品が食べ放題

予約サイト： https://www.hotpepper.jp/strJ003917402/





焼き鳥に加えて、もつ鍋・水炊き・刺身などの人気メニューもすべて食べ飲み放題で、生ビールや卓上レモンサワーを含む70種類のドリンクも追加料金なく楽しめます。

神戸三宮駅徒歩1分の立地で、“本格炭火焼き鳥を中心とした新しい食べ放題体験”をご提供します。





■本格炭火焼き鳥を“食べ放題”で提供する新業態へ

備長炭で焼き上げる焼き鳥

『おすすめ屋 神戸三宮店』では、従来より展開してきた「コスパ×食べ飲み放題」のコンセプトはそのままに、より幅広い世代のお客様、グルメ志向のお客様、中高年層のお客様にもご満足いただけるよう、炭火焼き鳥を主軸とした新ラインナップへ刷新しました。





備長炭ならではの力強い火力と香ばしさを活かし、“焼き鳥店としての専門性”と“食べ放題の楽しさ”を両立する新業態としてリブランディングしています。





今回新たに追加された炭火焼き鳥10種類を含む串焼きメニューの中でも、特に「名物 豚タン串」はすべて手打ちで仕込み、備長炭で焼き上げることで旨味が際立つ一品です。

新たに追加された串焼きメニューは以下の10品です。





・焼鳥 もも串

・焼鳥 とりかわ串

・焼鳥 鶏ハラミ串

・焼鳥 鶏ハツ串

・焼鳥 砂肝串

・焼鳥 ぼんぢり串

・名物 豚タン串

・野菜串 トマトオクラ

・野菜串 エリンギ串

・野菜串 イカダ葱串





炭火で丁寧に焼き上げる串メニューを“食べ放題”で楽しめるスタイルは、これまでのおすすめ屋にはなかった新たな特徴です。





名物 豚タン串、もも串、トマトオクラ串

とりかわ串、鶏ハラミ串、鶏ハツ串





■焼鳥以外にも、もつ鍋・水炊き・刺身を含む全140品の食べ飲み放題

博多もつ鍋、明太子もつ鍋も食べ放題でご提供

炭火焼き鳥に加え、鍋・刺身・揚げ物・ご飯もの・サラダ・デザートまで、全140品の食べ飲み放題を揃えています。

これからの時期に嬉しいお鍋は、贅沢明太子もつ鍋・博多もつ鍋・鶏の水炊きの3種類から選べ、出汁はあっさり醤油と濃厚鶏白湯の2種類をご用意。

さらに、藁で香ばしく仕上げたカツオのたたきなどのお刺身も食べ放題の対象で、焼き鳥と組み合わせて豊富なラインナップをお楽しみいただけます。

飲み放題には、生ビールや卓上レモンサワーをはじめ計70種類のドリンクをご用意しています。

席料やお通し代といった追加料金は一切なく、これらすべての食べ飲み放題を税込2,500円でご提供します。





全140品が食べ飲み放題





■待ち時間ゼロの卓上レモンサワーを無料で全卓完備

卓上レモンサワーは飲みたいときにいつでも注げます。最大150名までご利用可能な店内

当店では、すべてのテーブルに“提供時間0秒”で楽しめる卓上レモンサワーサーバーを設置しています。

待ち時間なく好きなタイミングで注げる手軽さと話題性が好評で、飲み放題メニューとして追加料金なくご利用いただけます。

さらに、生ビールやハイボールに加え、カクテル・サワー・ソフトドリンクなど全70種類のドリンクを飲み放題としてご用意。

卓上レモンサワーの便利さと、70種の豊富なドリンク構成により、炭火焼き鳥の食べ放題とあわせて幅広い世代のお客様にご満足いただける内容となっています。









■コース一覧

【食べ飲み放題プラン 税込2,500円】

・2時間 炭火焼き鳥など全140種食べ飲み放題 卓上レモンサワー無料付き

・お通し、チャージ料金等一切不要

・1時間延長＋800円(税込)





■店舗概要

2500円 炭火焼き鳥食べ放題 おすすめ屋 神戸三宮店

所在地 ：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-8-1 コスモビル4F

営業時間：月～金 17:00～23:00 ※最終来店時間22:00

土、日 16:00～23:00 ※最終来店時間22:00

TEL ：050-2030-4966





神戸市営 ：三宮駅西出口1から徒歩1分

JR ：三ノ宮駅西口出口から徒歩2分

阪急・神戸高速：神戸三宮駅西出口から徒歩2分

炭火焼き鳥食べ放題





公式HP： https://osusumeya.co.jp/store/kobesannomiya/





《ご予約はこちら》

https://www.hotpepper.jp/strJ003917402/





■おすすめ屋は全国の主要駅で展開中！

東京 ：新宿歌舞伎町店、新宿西口店、池袋店、上野店、渋谷道玄坂店、

立川店、町田店、神田店

愛知 ：名古屋駅店、栄店、金山店

大阪 ：梅田店、難波店

千葉 ：千葉店、船橋店

埼玉 ：大宮店

神奈川：横浜店

京都 ：京都河原町店

兵庫 ：神戸三宮店

熊本 ：熊本下通店

おすすめ屋 神戸三宮店