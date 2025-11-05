レポートオーシャン株式会社プレスリリース:日本植物由来チーズ市場はプレミアムな乳製品不使用イノベーションとクリーンラベル採用加速を背景に2033年までに7億7490万米ドル規模へ急成長すると予測される
日本植物由来チーズ市場は近年著しい成長を見せており、市場規模は2024年に1億8101万米ドルに達し、2033年までに7億7490万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は13.90％で拡大する見込みである。植物由来チーズ（ビーガンチーズまたは乳製品不使用チーズとも呼ばれる）は、動物性乳から作られる従来型チーズの代替品として機能する。通常、大豆、ナッツ、ココナッツオイル、澱粉などの原料から製造され、倫理的・持続可能・健康志向の選択肢を求める消費者層に対応している。16世紀から存在する豆腐など大豆食品への歴史的親和性が、現代消費者におけるビーガンチーズの受容拡大をさらに後押ししている。
市場のダイナミクス
植物由来の製品への関心の高まりは、日本の食の風景を変えました。 都市部の消費者、特に若い世代は、環境の持続可能性、動物福祉、および個人の健康を強調して、食事の選択をより意識しています。 品質と革新を重視する強い食文化で、日本の消費者は味と栄養の両方の利点を提供する新しい製品を試すことにますますオープンになっています。 そのため、日本の厳しい食品品質基準を満たしながら、乳製品の食感や風味を再現した製品を作るために、植物ベースのチーズ生産者は研究開発に多額の投資を行っています。
市場のドライバー：ビーガニズムの採用の増加
日本全体でのビーガニズムの急速な上昇は、植物ベースのチーズ市場の重要な推進力の一つです。 消費者は、動物飼育に関する倫理的な懸念から、健康の改善と環境への影響の減少への欲求まで、さまざまな理由でビーガンライフスタイルに目を向けています。 この変化により、レストラン、カフェ、小売業者は、ビーガンチーズベースの料理や製品を含めることで、提供を多様化することができました。
ソーシャルメディアのトレンドとインフルエンサーマーケティングは、消費者の認識を形成し、植物ベースのチーズをより主流で意欲的にする上で重要な役割を果たしてきました。 食品メーカーは、新しい成分を実験し、風味、食感、溶融性などの感覚特性を改善することによって、この需要の高まりに対応しています。 洗練された味の好みで知られる日本の消費者は、高品質で本物の味の選択肢を大切にし、市場における革新とブランド差別化をさらに促進します。
市場の抑制：生産コストの高さとプレミアム価格
その急速な成長にもかかわらず、日本植物由来チーズ市場は、主に生産コストとプレミアム製品価格のために顕著な課題に直面しています。 乳製品チーズの機能的および感覚的特性をエミュレートするチーズ類似体を開発するには、高度な加工技術と広範な研究が必要です。 ナッツ、大豆、植物ベースの油などの原材料は、従来の乳製品原料よりも高価になる傾向がありますが、発酵、培養、酵素の使用などの生産技術はさらにコスト
これらの要因により、植物ベースのチーズは従来のチーズよりも高価になり、ニッチな消費者ベースへのアクセスが制限されます。 さらに、生産量が少なく、サプライチェーンが限られていることが、単価の上昇に寄与しています。 しかし、製造業者は技術革新に投資し、長期的に価格を下げるために事業を拡大しており、ビーガンチーズを実行可能な主流の選択肢にすることを目指しています。
