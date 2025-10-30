AIスマートグラス市場規模、2032年までに30億1000万米ドルに達すると予測 | SNS Insider
Global AI Smartglasses Market Overview:
The global AI smartglasses market is expected to experience significant growth due to the integration of artificial intelligence （AI） into wearable technology and its growing adoption in healthcare, enterprise, and consumer segments. According to the latest market analysis, the AI smartglasses market size was valued at USD 1.3 billion in 2024 and is expected to reach USD 3.01 billion by 2032, representing a robust compound annual growth rate （CAGR） of 11.09% from 2025 to 2032. This significant growth reflects
rising consumer demand for hands-free digital interaction, the continued evolution of AR/VR technologies, and the expansion of diverse applications such as real-time data visualization, navigation, and productivity enhancement. Request a free
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332931&id=bodyimage1】
AIスマートグラス市場の概要と技術進化
AIスマートグラス市場は、ニッチな実験的段階から、現実世界での応用を支える主流の技術プラットフォームへと進化してきました。初期のスマートグラスは、基本的な接続機能やディスプレイ機能に限定されていましたが、現在ではAIの統合により、視覚認識、音声案内、翻訳、健康モニタリングなど、文脈を理解したタスクを実行できる「知的アシスタント」へと変貌しています。
メーカー各社は、ユーザー体験と機能性を向上させるために、機械学習アルゴリズムおよび自然言語処理（NLP）への投資を拡大しています。AI、拡張現実（AR）、モノのインターネット（IoT）を融合したこれらの技術は、物流・製造・教育・遠隔医療など、さまざまな業界向けに没入型ウェアラブルデバイスの新潮流を生み出しています。
AIスマートグラス市場の主な成長要因
AIスマートグラス市場の拡大を後押しする主な要因は以下の通りです。
産業・企業分野でのハンズフリー表示ニーズの高まり
製造、物流、フィールドサービスなどの現場では、AI駆動の視覚データを活用し、業務効率と安全性を高める動きが進んでいます。
テック大手によるAR・AIウェアラブルへの投資拡大
Apple、Meta、Googleなどの大手企業が市場競争を活発化させ、軽量化、長時間バッテリー、リアルタイムクラウド接続など、日常使用に適した製品開発を推進しています。
医療分野での有望な応用
AIスマートグラスは、遠隔手術支援、リアルタイムの患者データ参照、視覚障がい者支援（物体認識や音声案内）などに活用されており、予測期間中に市場成長を大きく牽引すると見られています。
AIスマートグラス市場のトレンドと技術革新
市場では、光学技術、ジェスチャーコントロール、エッジAI機能などを中心に革新が進んでいます。最新製品は、軽量デザイン、シームレスな接続、直感的なユーザーインターフェースを重視しています。
ホログラフィックディスプレイ、リアルタイム翻訳、AIによる物体検出などが、ユーザー体験を再定義しています。さらに、5G接続の導入によって処理能力が強化され、遅延が軽減されることで、スムーズなストリーミングやクラウド同期、没入型拡張現実環境の実現が可能になります。
