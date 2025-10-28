2031年に向けて急成長する世界のmRNAワクチンおよびRNAi治療薬市場：CAGR31.3％が示す次世代創薬の新潮流
世界のmRNAワクチンおよびRNAi治療薬市場は、2022年の約929.5百万米ドルから2031年には約10,780.3百万米ドルへと拡大する見込みであり、予測期間中は年平均成長率（CAGR）31.3％という非常に高い成長を遂げると予測されている。この急拡大の背景には、COVID-19パンデミックを契機としたmRNA技術に対する世界的な認知度の向上、感染症対策における迅速なワクチン開発需要の高まり、さらにがん免疫療法など新たな適用領域の拡大が挙げられる。従来のワクチン開発は時間とコストがかかる課題を抱えていたが、mRNA技術は設計・製造が高速化できることから、その科学的価値が世界中で再評価されている。
mRNAワクチン技術の特性と臨床的優位性
mRNAワクチンは、体内細胞に抗原となるタンパク質の設計情報を届けることで免疫反応を誘導する技術である。この仕組みにより、外部から弱毒化ウイルスを直接投与する必要がなく、安全性が高いとされる。また、mRNAのコードは比較的容易に変更可能なため、新規変異株や新興感染症にも迅速に対応できる点が大きな利点となる。さらに、mRNA分子は細胞内で一時的に作用し、その後速やかに分解されるため、長期的なDNA改変リスクが極めて低い。この科学的背景が、政府および製薬企業の投資意欲をさらに強めている。
RNAi治療薬市場の進化と医療ニーズの拡大
RNA干渉（RNA interference：RNAi）技術は、標的となるmRNA分子を分解することで、特定のタンパク質の生成を抑制する治療戦略である。遺伝性疾患や代謝異常、がん治療などの領域で有望視されており、従来の治療法では対応が困難だった患者に新たな選択肢を提供している。RNAi治療薬は、精密な分子標的治療が可能な点で高く評価され、医療現場におけるパーソナライズド医療の実現に寄与する。今後、より多くの疾患に適用されることで市場規模が一層拡大すると見込まれている。
臨床応用分野の広がりとイノベーション主導型市場の形成
現在、mRNA技術は感染症ワクチンのみならず、がん免疫療法、希少疾患、アレルギー疾患など、適用領域が急速に拡大している。特に腫瘍治療においては、患者ごとの腫瘍抗原を標的とするパーソナライズドワクチン開発が進んでおり、精密医療の実現に向け大きな期待が寄せられている。一方、RNAi治療薬は遺伝性疾患に加えて代謝疾患や眼科領域へも応用が進んでいる。こうした研究拡張が市場を牽引し、未来志向の治療領域を創出している。
地域別市場分析と台頭する新興国市場の重要性
北米および欧州は医薬品開発インフラが成熟しており、臨床試験環境が整備されていることから市場シェアの大部分を占めている。特に米国は大手バイオ企業が集中し、技術革新の主導国としての存在感が強い。一方、アジア太平洋地域では、人口増加、医療アクセスの改善、政府支援政策を背景に市場成長が著しい。中国やインドなどでは研究開発支出が急増しており、今後のグローバル市場プレーヤーとしての台頭が期待される。南米や中東地域も、感染症対策需要を背景に市場拡大機会が存在している。
業界キープレーヤーの戦略動向と競争環境の深化
市場には、Moderna、BioNTech、CureVac、Alnylamなどの主要企業が参入しており、競争力確保のために技術革新や提携戦略が積極的に展開されている。さらに、スタートアップ企業や大学研究機関による革新的技術発表が続き、業界全体の成長速度を加速させている。特にmRNA製造プラットフォームのライセンス供与が増加しており、商業化までのリードタイム短縮に寄与している。製薬企業間のM&Aも増加傾向にあり、知的財産権確保を巡る開発競争が一層激化している。
