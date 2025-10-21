世界の塗料スプレーガン市場、2031年に向けて20.6億米ドル規模へ拡大―年平均成長率3.6％が示す持続的成長の軌跡
世界の塗料スプレーガン市場は、2022年に15億米ドル規模から始まり、2031年には20.6億米ドルに達すると予測されている。予測期間中（2023年～2031年）の年平均成長率（CAGR）は3.6％と安定した拡大が見込まれており、自動車、建築、製造業を中心にその需要が広がっている。塗料スプレーガンは、従来の刷毛やローラー塗装に代わる効率的な塗装ソリューションとして進化しており、より均一で高品質な仕上がりを実現するための中核的なツールとなっている。
この市場の拡大は、塗装作業における生産性向上への要求と、環境に優しい塗装方法の普及によって支えられている。自動車産業では軽量素材や電動車の普及に伴い、精密塗装技術の需要が急増しており、また、建築分野では省エネ性とデザイン性を両立した外装塗装のニーズが高まっている。これらの分野で塗料スプレーガンの導入が加速していることが、市場の長期的な成長を後押ししている。
自動車産業の塗装効率化とEV化がもたらす新たな成長機会
塗料スプレーガン市場の中核を占めるのは、自動車分野である。特に電気自動車（EV）やハイブリッド車の生産拡大により、塗装品質と生産速度を両立するための高精度スプレー技術の採用が進んでいる。従来の塗装方法では塗料の無駄が多く、表面の均一性にも限界があったが、最新のスプレーガンは微細な霧状の塗料粒子を制御することで、より滑らかな塗膜を実現し、塗料使用量を削減できる。
また、自動車メーカー各社は環境負荷軽減を目的に、揮発性有機化合物（VOC）の排出量削減を進めており、水性塗料や低VOC塗料の利用が増加している。これに対応するため、スプレーガンメーカーは新しいノズル設計や圧力制御技術を開発しており、塗料適用の精度と効率を飛躍的に向上させている。今後も自動車業界の電動化と環境対応が進むにつれ、塗料スプレーガンの市場需要はさらに拡大していくと考えられる。
産業・建築分野における塗装品質の最適化とデジタル化の潮流
建築・インテリア分野でも塗料スプレーガンの活用が拡大している。特に住宅・商業建築における外装塗装や木材・金属製品の仕上げにおいて、スプレー塗装は施工スピードを大幅に短縮できる点で評価されている。均一な塗布と美しい仕上がりを求める市場ニーズが高まる中、プロフェッショナルだけでなくDIY分野でも軽量で扱いやすいスプレーガンの人気が高まっている。
さらに、デジタル化の進展により、塗装プロセスの自動制御やAIを活用したスプレーパターン最適化など、スマート塗装技術が注目を集めている。これにより、作業者の熟練度に依存しない品質管理が可能となり、塗装現場の効率化と標準化が進んでいる。今後は、IoT連携型のスプレーガンや塗布データのリアルタイム解析システムなど、デジタル塗装技術が市場の競争軸となるだろう。
地域別展望：アジア太平洋地域が市場を牽引
地域別に見ると、アジア太平洋地域が塗料スプレーガン市場の最大シェアを占めている。中国、日本、韓国、インドなどでは自動車・建設・製造業が活発であり、特に中国では急速なインフラ開発と製造業の近代化により塗装需要が急増している。日本では精密製造と環境対応型技術の融合により、高性能スプレーガンの需要が伸びている。一方、北米や欧州では、自動車再塗装市場（リフィニッシュ市場）の拡大が主な成長要因であり、プロフェッショナルユーザー向けの高効率製品の採用が進んでいる。
