2025年度グッドデザイン賞を受賞「ペーパーフードトレー」・「PFAS(フッ素化合物)フリー耐油袋」～環境への配慮と使いやすさを両立したデザインが高評価～

2025年度グッドデザイン賞を受賞「ペーパーフードトレー」・「PFAS(フッ素化合物)フリー耐油袋」～環境への配慮と使いやすさを両立したデザインが高評価～