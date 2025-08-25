日本の眼内レンズ市場の展望：成長、動向および予測（2025年～2035年）
日本の眼内レンズ（IOL）市場は、2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）4.72%の成長が見込まれており、2024年には2億1,110万米ドル、2035年には3億4,782万米ドルに達する予測です。この成長の主な要因は、高齢化社会と白内障の発症率の増加、特に高齢者における白内障の発症が影響しています。
眼内レンズは、白内障手術時に目に埋め込まれる小さな人工レンズで、視力の回復とその質の向上に重要な役割を果たします。これらのレンズは、近視、遠視、老眼といった視力の問題に対応するために設計されています。日本では、白内障手術が日常的に行われており、年に約140万件の白内障手術が実施されています。そのため、視力を改善し、矯正眼鏡への依存を減らすための高度な解決策として、眼内レンズの需要は増加し続けています。
市場成長の主な推進要因
日本の眼内レンズ（IOL）市場の成長に寄与する主な要因は、急速に高齢化が進んでいる人口と白内障の発生率の増加です。65歳以上の人口が30%以上を占める日本は、世界で最も高齢化が進んでいる国の一つです。年齢を重ねるにつれて白内障やその他の目の疾患が増加し、それに伴い手術的解決策への需要が高まっています。これに対して、日本政府は医療インフラの改善に取り組み、特に高齢者への眼科サービスのアクセスを向上させるための施策や、早期発見と治療を促進する認識向上プログラムを実施しています。
さらに、レンズ技術の進展も市場の拡大に重要な役割を果たしています。多焦点レンズ、トーリックレンズ、拡張焦点深度（EDOF）レンズなどの高級眼内レンズの採用は、白内障手術の結果を革命的に改善しました。これらの技術革新により、患者は屈折異常の解消と手術後の高品質な視力を実現し、眼鏡への依存度を減少させ、全体的な満足度が向上しています。高度なレンズの使用は今後も増加する見込みで、市場成長をさらに促進することが期待されています。
市場の課題と制約
成長の見通しにもかかわらず、市場にはいくつかの課題があります。大きな制約の一つは、高級眼内レンズの高額な費用です。これらのレンズは優れたメリットを提供しますが、標準的なIOLよりもかなり高価です。これにより、特に低所得層の患者にとっては財政的な障壁が生じており、高級レンズの払い戻しオプションが限られています。そのため、医療提供者は予算に配慮し、基本的なレンズを推奨することが多く、より高度な解決策の採用が妨げられる可能性があります。
市場セグメンテーション
日本のIOL市場は、製品タイプ、材料、最終ユーザーに基づいていくつかのカテゴリにセグメント化されています。主な製品セグメントは次のとおりです：
単焦点IOL：1つの距離で視力を矯正するレンズ
多焦点IOL：複数の距離で視力を提供するレンズ
トーリックIOL：乱視および他の屈折異常を矯正するレンズ
調節型IOL：異なる距離で視力を提供するレンズ
材料別には以下が含まれます：
PMMA（ポリメタクリル酸メチル）
シリコーン
疎水性アクリル
市場の最終ユーザーには、病院、眼科クリニック、眼科研究機関、外来診療センターが含まれます。
日本のIOL市場における最近の開発
日本のIOL市場における最近の開発