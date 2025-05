フィガロジャポン7月号「美しい和の暮らし方。」は5月20日発売。安藤サクラ、SixTONES京本大我、BE:FIRST JUNON＆RYUHEI、木村カエラ、吉沢亮、横浜流星、古川琴音らが誌面に登場！

株式会社CE メディア ハウスフィガロジャポン2025年7月号フィガロジャポン2025年7月号

7月号は2パターンの表紙で展開! 安藤サクラがカバーを飾る「Searching for Beauty」版と、和の暮らしを切り取った「The Art of Japanese Life」版をお届けします。

「Searching for Beauty」版(安藤サクラ):https://amzn.asia/d/ihX4X6w(https://amzn.asia/d/ihX4X6w)

「The Art of Japanese Life」版(和の暮らし):https://amzn.asia/d/iIL1WJr(https://amzn.asia/d/iIL1WJr)

美しい和の暮らし方。

ここ日本で暮らして想うこと――。四季折々の自然の営みとの調和、丁寧な生活から生まれる平穏な時間、ものづくりに励む職人の手仕事やそれらを使う人々の繊細な感受性。和のアールドゥヴィーヴルは、日本に生まれた人も日本を訪れた人も魅了しながら、静謐に端正に進化する。モダンなのに伝統が息づく品々を愛で、眼福和菓子にほほ笑み、道に通じる茶や香に心整わせる……。美しい和暮らしを五感で堪能しませんか。

日本らしさに魅せられた、外国人の住まい。

日本に暮らすことを選んだ3組のカップル。家具やインテリア、生活道具に垣間見える、

和へのリスペクトと愛情を注いだこだわりの住まいへ。

いま欲しいうつわとその使い方。

骨董から新進作家の陶磁器やガラス、木工品まで、和のうつわは日々モダンに進化し魅力を増している。日常にいますぐに取り入れて、生活をアップデート。

お茶の時間です。

多様な茶葉の製法や淹れ方、味わいにいたるまで、とても奥が深い日本茶。基本的な種類の解説から、お茶を愛する人たちのおすすめ品までをご紹介。

テロワール感じる可愛い手仕事で、家を彩る。

土地の歴史や文化を色濃く反映する民芸品や伝統工芸品や作り手の思いがこもったオブジェを、ふたりのスタイリストが厳選。プロダクトに宿るテロワールで、暮らしに詩的な彩りを。

古川琴音、ゆかたで学ぶ江戸の粋。

白地に紺の柄をメインとし、身の回りのものをデザインしたゆかたには、江戸っ子が大事にした「粋」の美学が込められている。俳優の古川琴音が老舗呉服店の竺仙を訪ねた。

2025-26 秋冬コレクションリポート

構築的なフォルムや重厚なテクスチャー、装飾的ディテールが際立った2025-26年秋冬コレクション。クラシックを再解釈した表現が個性と感性を鮮やかに引き立て、装いに新たな可能性をもたらすシーズンに。

BE:FIRSTのJUNONとRYUHEIが選ぶ、オンの香り・オフの香り。

現在は海外ツアー真っ最中、さらなる飛躍に期待が高まるBE:FIRST。香りを愛するJUNONとRYUHEIが、フレグランスのプロのコンサルテーションを受けて、オン、オフ、ドラマティック、3つの香りを導き出し、奥深き香水の世界を体験。

映画『国宝』、演じる人も観る人もハマる奥深き伝統。

映画『国宝』で、女形の歌舞伎役者を演じた吉沢亮と横浜流星。かたや任侠の一門出身、かたや御曹司、親友でライバルという役柄で、美しく、息の合った踊りを見せた両人が、舞台裏を語った。

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.56 予想を裏切る男、京本大我。

京本大我という人を知れば知るほど、引き出しの多さと表現への意欲に驚かされる。アイドル、俳優、写真家、そして作詞作曲も行うアーティストとして。気まぐれで予測不能な才能を放つ彼に聞く「表現せずにはいられない」、その理由。

【綴じ込み】美しい和食、居心地のいい料理店。

茶人が営む割烹から、江戸前にフォーカスした蕎麦、鮨、鰻、天ぷらの専門店、通いたくなる居酒屋まで。料理のおいしさはもちろん、うつわや空間など細部にアールドゥヴィーヴルを感じる、東京の旬な和食店19軒を紹介。

目次

ART DE VIVRE

美しい和の暮らし方。

日本らしさに魅せられた、外国人の住まい。

いま欲しいうつわとその使い方。

しつらいももてなしも、古くて新しい店へ。

お茶の時間です。

眼福和菓子の世界。

国産の香りの美学。

テロワール感じる可愛い手仕事で、家を彩る。

古川琴音、ゆかたで学ぶ江戸の粋。

MODE

安藤サクラとシャネル、湛える。

木村カエラ、マルニプレップに誘われて。

2025-26 秋冬コレクションリポート。

BIJOUX

ヴァン クリーフ&アーペル、TEFAFで挑む受け継がれる宝飾アートの冒険。

BEAUTE

BE:FIRSTのJUNONとRYUHEIが選ぶ、オンの香り・オフの香り。

GOURMET

クラウディー ベイ誕生40年、ブドウ畑と大自然の饗宴。

CULTURE

吉沢亮 横浜流星

映画『国宝』、演じる人も観る人もハマる奥深き伝統。

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.56

予想を裏切る男、京本大我。

ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.2

モードの都でクリエイションを支える、フィッティングモデルという仕事。

GOURMET 【綴じ込み】

美しい和食、居心地のいい料理店。

【連載】

BIJOUX いいモノ語り 94 ショーメ

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 96

MELI-MELO

MODE: SEASIDE TOWN

BEAUTE: LAVENDER DREAMS

MONTRES: NEW FACES

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 95 片岡千之助

Love it! 今月のいいもの発見 マックスマーラ

CULTURE portrait クリエイターの言葉

ヨアナ・マルヴィッツ ( 指揮者 ) / メイ・シモネス ( シンガーソングライター、ギタリスト )

Cinema / Books / Art / Theater / Music

GOURMET ワイン学習帖 14 / 朝から美食遺産 49

在本彌生の、眼まなこに翼。29 リトアニア・ビルジャイ

News from madameFIGARO.jp

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ!ヘイ!ヘイ! 210



定価880円(税込)/電子版730円(税込)/2025年5月20日発売

https://madamefigaro.jp/magazine/(https://madamefigaro.jp/magazine/)

