K-POPアイドル The Wind 2nd Single Album ‘Only One Story’ ビデオ通話会特典付き正規輸入盤の販売決定！

株式会社エムダッシュ クリエイティブ (C)With US Entertainment

2024年5月にデビューした韓国アイドルThe Windの2nd Single Album ‘Only One Story’ のビデオ通話会特典付き正規輸入盤を販売することが決定!

昨年10月に韓国で発売した3rd Mini Album ’Hello : My First Love’のタイトル曲「Hello, My First Love」は韓国の音楽番組で初の1位を獲得するなど、期待が高まるThe Wind。

そんなThe Windが今回発売した2nd Single Albumは、1st Single Album ‘Ready:Summer Vacation’に続き、メンバー6人が旅立つ2回目の旅行と、かけがえのない思い出を盛り込んだアルバムとして、忘れられない特別な瞬間を記録しながら、少年たちの輝く友情のストーリーが描かれている。

今回、対象商品をご購入の皆さまをメンバーとの個別ビデオ通話会へもれなくご招待!そして、購入者特典としてオリジナルトレカをプレゼント!ぜひお見逃しなく!

詳細はThe Wind JAPAN OFFICIAL X (@TheWind_japan) にてご確認ください。

Event Information

◆ビデオ通話会

対象商品を1セットご購入毎に1回メンバーとの個別ビデオ通話会にご招待!

[対象商品]

The Wind 2nd Single Album ‘Only One Story’ (Platform Ver.) 2枚1セット

[販売期間]

2025年 4月 4日 (金) 20:00 ~ 5月 1日 (木) イベント終了5分前まで

*期間中であっても予定枚数終了次第、販売終了となります。

[価格]

1セットあたり 6,600円 (税込)

*別途、配送手数料がかかります。

[販売サイト]

https://theport.notion.site/thewind2

[ビデオ通話会開催日程]

2025年 5月 1日 (木)

【HEESOO / THANATORN / HANBIN】 19:00~ 順次ご案内

【HAYUCHAN / CHANWON / HYOUNJOON】 20:00~ 順次ご案内

Production Information

The Wind 2nd Single Album ‘Only One Story’

■Platform Ver.

[構成品]

- PHOTO CARD HOLDER (全2種中ランダム1種)

- MINI CARD (QR type)(全3種中ランダム1種)

- SELFIE PHOTO CARD (全12種中ランダム2種)

- OFFICIAL PHOTO CARD(全18種中ランダム4種)

- STICKER(2種)

PROFILE

The Wind

(C)With US Entertainment

キム・ヒス、タナトーン、チェ・ハンビン、パク・ハユチャン、アン・チャンウォン、チャン・ヒョンジュンで構成された韓国6人組ボーイズグループ。

2023年5月にHIGHLIGHTの弟分として、1st Mini Album ’Beginning : The Wind Page’でデビュー。グループ名は、優しく吹く一筋のそよ風のように、たくさんの人々に慰めと癒しを届けたいという思いが込められている。

日本では昨年「KCON JAPAN 2024」に出演し、多くの観客を前に堂々とパフォーマンスを披露し会場を熱くした。また、同年10月に発売した3rd Mini Album ‘Hello : My First Love’は韓国音楽番組で初の1位を獲得。清涼感あふれる楽曲はファンを虜にしている。

先日3月17日に韓国で2nd Single Album ‘Only One Story’を発売し活動中だ。

[公式SNS]

- OFFICIAL X (JP) : https://x.com/TheWind_japan

- OFFICIAL X (KR) : https://x.com/officialTheWind

- OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/thewind.official

- OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@official_thewind

- OFFICIAL YouTube : https://youtube.com/@thewind_official

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



▼本プレスリリースは、下記URLからダウンロードをしてお受取りください▼

https://prtimes.jp/a/?f=d140803-21-bd77b16542f7606be3f9b71f146e69fc.pdf