「彼氏と出会ったきっかけ」を周囲に隠している理由９パターン
広い世の中、運命の出会いのチャンスは至るところに転がっているもの。しかし、恋人と出会ったきっかけによっては、その経緯を周囲に隠したくなるケースもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「『彼氏と出会ったきっかけ』を周囲に隠している理由９パターン」をご紹介します。
【１】「ヤンキー仲間」など、恥ずかしい過去を共有している相手だから
「彼は地元でヤンチャしてた頃の知り合いなんですが、今は清楚系をウリにしてるので、こっちの友達には絶対内緒！」（30代女性）というように、伏せている「経歴」が露呈するのを恐れるパターンです。結婚式のサプライズなどで昔の仲間に暴露されないよう、いまから根回しが必要でしょう。
【２】「夜のバイト先」で、店員と客の関係だったから
「あのバイトのことは、親や友達に内緒だったので…」（20代女性）など、接客業を通じて知り合った男性の仲を隠したがる人もいるようです。公になるのを防ぎたければ、信頼できる友達に頼んで「この人の紹介で…」と口裏を合わせてもらうのも手でしょう。
【３】「友達の元カレ」で、友情が壊れそうだから
「禁断の関係になってしまった…」（10代女性）というように、女友達の元カレと恋に落ちてしまったために、周囲にカミングアウトできないケースです。いずれ結婚に至るようなら、きちんとした説明は避けられないので、誠意ある対応を覚悟しておきましょう。
【４】「お見合いパーティ」に参加した事実を知られたくないから
「今のところこっそりやってる」（30代女性）など、本格的に婚活を始めていても、周囲に隠しておきたい人は少なくないようです。お見合いパーティでの出会いが恥ずかしいかは個人次第ですが、「結婚を焦っている」といった失礼な評判を避けるには妥当な判断でしょう。
【５】「共通の趣味で…」の「趣味」がマイナーすぎるから
「同人誌即売会に参加していることは、周囲には秘密なんです」（20代女性）など、趣味を通じた出会いは一般的ですが、ジャンルによっては隠したくなるケースもあるようです。積極的に開示したくないのであれば、「イベント会場で…」などと言葉を濁してしまいましょう。
【６】「出会い系サイト」を利用していたのを知られるのが恥ずかしいから
「怪しいサイトじゃないけど、やっぱり印象は良くない気がする」（20代女性）など、出会い系サイトを利用していたことを知られたくないというケースです。「出会い系」という言葉を使わず、「ネットで」や「SNSで」とぼかして説明すれば十分でしょう。
【７】「街中でのナンパ」で、軽く思われるのが嫌だから
「尻軽って思われそうで不安」（10代女性）というように、たとえ街で声を掛けられたのがきっかけだったとしても、十把一絡げに「ナンパ」と言われるのに抵抗を覚える女性もいるようです。とはいえ、その出会いに運命を感じたのであれば、むしろ堂々としてもいいかもしれません。
【８】「オンラインゲームの仲間」など、普通の人には理解を得られなさそうだから
「やったことがない人には説明が難しい」（20代女性）など、ネットゲームを通じた出会いは公にしづらいという人が多いようです。特に親世代には色眼鏡で見られる可能性もあるため、中途半端に明かすよりは、慎重にタイミングを見計らったほうがいいでしょう。
【９】「職場の上司と部下」で、社内の人間関係がこじれそうだから
「社内恋愛OKの会社だけど、直属の上司はさすがに気まずい」（20代女性）など、職場での見え方を気にして、社内の人たちに言いづらいケースです。後ろめたいことがないとしても、いらぬ勘繰りを避けるためには、最初からオープンにしないのが無難でしょう。
大好きな人のことは何でも話したくなってしまうのが恋する乙女心ですが、誤解を避けるためには、段階を踏んで周囲に説明したほうがいいかもしれません。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「ヤンキー仲間」など、恥ずかしい過去を共有している相手だから
「彼は地元でヤンチャしてた頃の知り合いなんですが、今は清楚系をウリにしてるので、こっちの友達には絶対内緒！」（30代女性）というように、伏せている「経歴」が露呈するのを恐れるパターンです。結婚式のサプライズなどで昔の仲間に暴露されないよう、いまから根回しが必要でしょう。
「あのバイトのことは、親や友達に内緒だったので…」（20代女性）など、接客業を通じて知り合った男性の仲を隠したがる人もいるようです。公になるのを防ぎたければ、信頼できる友達に頼んで「この人の紹介で…」と口裏を合わせてもらうのも手でしょう。
【３】「友達の元カレ」で、友情が壊れそうだから
「禁断の関係になってしまった…」（10代女性）というように、女友達の元カレと恋に落ちてしまったために、周囲にカミングアウトできないケースです。いずれ結婚に至るようなら、きちんとした説明は避けられないので、誠意ある対応を覚悟しておきましょう。
【４】「お見合いパーティ」に参加した事実を知られたくないから
「今のところこっそりやってる」（30代女性）など、本格的に婚活を始めていても、周囲に隠しておきたい人は少なくないようです。お見合いパーティでの出会いが恥ずかしいかは個人次第ですが、「結婚を焦っている」といった失礼な評判を避けるには妥当な判断でしょう。
【５】「共通の趣味で…」の「趣味」がマイナーすぎるから
「同人誌即売会に参加していることは、周囲には秘密なんです」（20代女性）など、趣味を通じた出会いは一般的ですが、ジャンルによっては隠したくなるケースもあるようです。積極的に開示したくないのであれば、「イベント会場で…」などと言葉を濁してしまいましょう。
【６】「出会い系サイト」を利用していたのを知られるのが恥ずかしいから
「怪しいサイトじゃないけど、やっぱり印象は良くない気がする」（20代女性）など、出会い系サイトを利用していたことを知られたくないというケースです。「出会い系」という言葉を使わず、「ネットで」や「SNSで」とぼかして説明すれば十分でしょう。
【７】「街中でのナンパ」で、軽く思われるのが嫌だから
「尻軽って思われそうで不安」（10代女性）というように、たとえ街で声を掛けられたのがきっかけだったとしても、十把一絡げに「ナンパ」と言われるのに抵抗を覚える女性もいるようです。とはいえ、その出会いに運命を感じたのであれば、むしろ堂々としてもいいかもしれません。
【８】「オンラインゲームの仲間」など、普通の人には理解を得られなさそうだから
「やったことがない人には説明が難しい」（20代女性）など、ネットゲームを通じた出会いは公にしづらいという人が多いようです。特に親世代には色眼鏡で見られる可能性もあるため、中途半端に明かすよりは、慎重にタイミングを見計らったほうがいいでしょう。
【９】「職場の上司と部下」で、社内の人間関係がこじれそうだから
「社内恋愛OKの会社だけど、直属の上司はさすがに気まずい」（20代女性）など、職場での見え方を気にして、社内の人たちに言いづらいケースです。後ろめたいことがないとしても、いらぬ勘繰りを避けるためには、最初からオープンにしないのが無難でしょう。
大好きな人のことは何でも話したくなってしまうのが恋する乙女心ですが、誤解を避けるためには、段階を踏んで周囲に説明したほうがいいかもしれません。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査