あなたは、おすすめされた商品ばかり買ってないだろうか？

アパレル企業を業界で史上最短で上場させた片石貴展氏は、誰でもセンスのいい人になれると断言する。本記事ではセンスを磨くために行くべき場所について述べる。（構成・ダイヤモンド社書籍編集局／淡路勇介）

それは、ほんとうに欲しいもの？

朝起きてスマホを開くと、昨日ちょっと気になって検索した靴が、

広告で表示されて驚いたことはないでしょうか。

友達と電話で話しただけの映画のタイトルが、SNSのタイムラインに流れてくる。

通販サイトを開けば、「あなたが買ったものと似た商品」が並んでいる。

音楽アプリは、「あなたのための今日の一曲」を再生する。動画を一本観終わると、次に観るべき動画が、勝手に始まる……。

現代は、「あなたが何を欲しがっているかを、あなた自身よりもスマホのほうが、正確に知っている時代」と言ってもいいかもしれません。

家を出なくても、スマホを手に取り、ベッドの上で親指を動かすだけ。それはまるで、欲しかったものが向こうから歩いてきてくれるよう……。

でも、それは、ほんとうに欲しいものだろうか？

ほんとうに自分で選んだものだろうか？

新品を売ってるアパレルショップに入ったところで、事情はそう変わりません。

お店に入ると、たいていこんなふうに話しかけられます。

「何をお探しですか？」

「先週入荷したばかりなんですけど、すごく売れてて」

「僕も持っているんですけど」

「今年の流行はこれなんです」

店員さんに悪気はありません。

資本主義であるこの世の中で、誠実に仕事をしているだけです。でも、その誠実な態度もまた、その店で売りたい商品、売上を伸ばしたい商品へと、あなたを誘導するためのレコメンド（おすすめ）であり、資本主義のアルゴリズムの一部でもあるのです。

アルゴリズムの外側へ

センスのいい人になるためには、アルゴリズムの外側へ出る必要があります。

僕がおすすめしているのは、古着屋に行くことです。

なぜ古着屋か。それは、古着屋が「アルゴリズムの外側にある、数少ない空間」だからです。

古着屋には、基本的に一点物しかありません。何年代のものかもわからない、テイストもバラバラの服が何千着と、ごちゃ混ぜになって並んでいます。マネキンもなければ、「これが今年のトレンドです」というわかりやすいポップもありません。

古着屋に行ったことがある人はわかると思いますが、古着屋ではあまり店員さんが話しかけてくることもありません。つまり、新品のお店のような「おすすめ」の圧もない。

古着屋は、だれも、正解を押し付けてこない場所であり、だれも正解を教えてくれない場所なのです。

ここではもう、「なんかこれ好きだな」「なんか惹かれるな」という、自分自身の直感だけを頼りに選び取るしかないのです。

この小さな意思決定の積み重ねが、自分だけのセンスを育てていくのです。

（本稿は、片石氏の著書『自分の言葉で話せるようになりましょう。』〈ダイヤモンド社〉の一部を加筆・修正したものです）