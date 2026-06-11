ネット上で話題になることが多い「おばさんLINE」。できることなら「おばさんっぽい」と思われたくはないですが、実際のところどのような特徴があるのでしょうか。All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、東京都在住・23歳女性が「おばさんっぽい」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。回答者プロフィール回答者本人：23歳女性在住：東京都職業：パート・アル