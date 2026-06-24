「PG cafe」は、大須で14年以上愛され続ける、“ペンギン”がコンセプトのカフェです。オーナーのペンギン好きがきっかけで始まった店ですが、今では来店客から寄贈されたグッズも加わり、1階から2階、天井に至るまで店内はペンギンだらけ。全国のペンギンファンが訪れるほか、この店を目当てに名古屋を訪れる外国人観光客もいるなど、“ペンギン好きの聖地”として知られています。メニューもペンギン尽くしで