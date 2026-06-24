音楽担当の女性教員「洗濯物を乾かしていた」今月19日に東京・北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童ら11人が重軽傷を負った火事で、新たな情報です。警視庁の任意の調べに対し、音楽を担当していた女性教員が「洗濯物を乾かしていた」という趣旨の話をしていることがわかりました。【写真を見る】【速報】「洗濯物を乾かしていた」東京・北区の小学校火災は失火の可能性音楽担当の女性教員が説明4階の「音楽準備室」の火