2028年NHK大河ドラマが『ジョン万』で、主演が山粼賢人（31）であることが今年4月9日に発表された。史実上はジョン万次郎に3人いたとされる妻を誰が演じるのか、というキャスティングについて、河合優実（25）が28年度前期の連続テレビ小説『ほんのモキチ』のヒロインに決まったこともあって注目が集まっている。【もっと読む】今田美桜の右手中指で輝いていたシルバーリングの意味 朝ドラ「あんぱん」後、初の連ドラ主演