わずか3分のできごとだったーー。6月21日、鹿児島県霧島市の温泉施設で、家族団らんの時間を過ごしていた5歳の男の子が忽然と姿を消した。「行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣（れお）くんです。両親と2歳の弟の4人で鹿児島県を旅行中、立ち寄った『かれい川の湯』でのできごとでした。家族が利用していたのは、内風呂と露天風呂が併設された貸切風呂。同施設の浴室はすべて個室の貸切風呂スタイルです。男