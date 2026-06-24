2026年6月26日(金)・27日(土)の期間(※1)、東京・名古屋・大阪・福岡の全国4会場で、合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布するイベント「あずきバー祭り2026」が開催される。【画像】井村屋のキャラクター・アズキキングもやってくる井村屋あずきバーの日(会場イメージ)2007年に井村屋グループが制定した7月1日「井村屋あずきバーの日」を記念して開催されており、夏の訪れを告げる