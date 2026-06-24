モンスターエナジーの果汁入りブランド「果汁モンスター」に、ドライなアップルフレーバーが特長の「モンスター バッドアップル」が2026年6月30日(火)に登場します。果汁モンスター初となるアップルフレーバーのエナドリが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に飲んで確かめてみました。『モンスター バッドアップル』6月30日発売 すっきりしたドライなアップルフレーバーのエナジードリンクhttps://www.asahiinry