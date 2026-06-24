ドミノ・ピザは、2026年6月29日に約14年振りとなるブランドリニューアルを実施します。 新たに30％オフの「お持ち帰り割」導入 主な変更点は下記の通り。 ●価格変更 デリバリー市場の需要高まりを受け、既存商品の値下げを行います。 持ち帰り商品については、既存商品の値上げを行うと同時に、デリバリー価格から30％オフになる「お持ち帰り割」を新たに導入します。 一部サイドメニューは、価格の据え置きまたは値下げを行い