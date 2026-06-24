タイBLドラマ『KinnPorsche The Series』で知られるバーコード（Barcode）・トリンナシット、ジェフ（Jeff）・サターが主演する韓タイ合作ドラマ『宇宙ベーカリー 〜Wooju Bakery〜』（全8話）が、7月8日午前0時より毎週水曜に4話ずつFODで配信される。【写真】こちらもタイ発ファンタジーBL！配信中の『The Cursed Love』キスシーン本作は、新規開店を控えたベーカリー店主と、地球に不時着した宇宙人のプリンスが巻き起こすS