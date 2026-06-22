「夏休みの家族旅行、少しでも飛行機代を安く抑えたい！」 そう考えて格安航空会社（LCC）のホームページを開き、画面に表示された「片道1席・7000円」という激安の数字に目を輝かせた経験はありませんか。 子どもが小さいうちは、教育費の準備や日々の生活費など何かとお金がかかるものです。少しでも交通費を浮かせることができれば、現地での食事やホテルを豪華にできると考えがちです。 しかし、こ