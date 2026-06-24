ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチンはメッシの２発でオーストリアに快勝し、決勝トーナメントに進出した。メッシはＷ杯通算１８得点とし、歴代最多記録を更新した。１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のオズワルド・アルディレス氏がこの試合を分析する。アルディレスの目アルゼンチンは初戦のアルジェリア戦よりもうま