色褪せぬ南アW杯の無回転FK弾サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦する。今大会では2試合で6得点中。前回のカタール大会までの7大会で総得点数は25得点。改めて脚光を浴びているゴールもある。世界を驚かした過去のワールドクラスのプレーがSNS上で話題になった。サッカーファンの記憶に深く刻まれているゴールの一つが、2010年南アフリカ大会