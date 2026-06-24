BE:FIRSTの元メンバー三山凌輝（27）がプロデュースする東京・吉祥寺のパスタ店「親父のあんかけパスタ」が、昨年12月13日のオープンから約半年を迎えた。三山が生まれ育った名古屋のソウルフード「あんかけパスタ」を東京で再現し、実父がシェフを務めることでも話題となった同店。開業当初は多数のファンが詰めかけ、大きな注目を集めた。「開業から1年以内に約3割が廃業すると言われるのが飲食業界。半年というタイミングは、オ