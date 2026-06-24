人気シリーズ「アサシンクリード」などで知られるUbisoftの共同創業者クロード・ギユモ氏が、飛行機事故で死去した。69歳だった。1986年に兄弟で同コンピューター・ゲーム会社を創設したギユモ氏は19日に起きた飛行機事故で命を失った2人の犠牲者のうちの1人であったとみられている。 【写真】ヘリコプター空中衝突墜落→爆発炎上帰らぬ人となった人気アーティスト ウ