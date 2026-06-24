たい焼きの中から、あんこではなく納豆が出てくる？そんなインパクト抜群の商品が、8年ぶりに帰ってきます。GiGOのたい焼きは7月4日から26日まで、納豆メーカー・内藤食品工業とコラボした『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』（税込300円）を数量限定で復刻販売します。2018年の販売時には連日完売したという、話題性も“粘り”もたっぷりな一品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】『GiGOのたい焼き「大粒