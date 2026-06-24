FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグK組の第2戦が、23日（日本時間24日）に行われた。ポルトガル（FIFAランキング7位）は、ウズベキスタン（同58位）に5－0で快勝。FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）が、2ゴールを挙げて史上初の6大会連続ゴールを達成した。 ■反骨心からのメッセージ ロナウドは前半6分、DFジョアン・カンセロ（バルセロナ）の低いクロスに