カーリング女子で２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が２４日、現役引退を発表した。発表全文は次の通り。「この度、２０２５−２０２６シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました。カーリングを始めて２５年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれない