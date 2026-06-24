内田梨瑚被告の裁判で、判決が言い渡された直後に４８歳の男が法廷に侵入し、逮捕された事件で、男は傍聴券を所持していなかったことがわかりました。建造物侵入の疑いで身柄を検察庁に送られたのは、自称・福岡県の村山哲志容疑者４８歳です。村山容疑者は６月２２日、内田梨瑚被告の裁判で、正当な理由がないにもかかわらず、旭川地方裁判所の法廷内に侵入した疑いが持たれています。当時、村山容疑者は法廷で「死刑やろうが、ぼ