広島県庄原市で当時84歳の女性が殺害された事件から、24日で1年となりました。警察は事件解決に向け、改めて情報提供を呼びかけています。 この事件は、去年6月24日、庄原市東城町の住宅で、この家に住む当時84歳の女性が、何者かに頭などを殴られ死亡しているのが見つかったものです。 事件から1年を迎えた24日、現場近くのスーパーマーケットでは、警察の捜査員らがチラシを配り、不審な人物や車などにつ