東京地検特捜部が捜査した詐欺事件で違法な取り調べがあったとして、東京地裁は先ほど、担当した検察官を特別公務員暴行陵虐罪に問う刑事裁判を開く決定をしました。特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判が開かれることになったのは、東京地検特捜部に所属していた検察官の堀木博司被告（57）です。堀木被告は、太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長・生田尚之被告（52）が金融機関からおよそ22億円をだまし取った詐欺などの疑い