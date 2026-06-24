ドジャースが今夏のトレード期限までに獲得を狙うべき4人の投手とは(C)Getty Imagesドジャースが今夏のトレード期限（米東部時間8月3日午後6時）までに獲得を狙うべき4人の投手を、米誌『Sports Illustrated』の電子版である『ON SI』が伝えた。現在、ナ・リーグ西地区首位を独走しているドジャースだが、今年のトレード期限で獲得に動く可能性のある、2人の先発投手と2人の救援投手に焦点を当てている。【写真】真美子夫人は