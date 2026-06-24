GENDA GiGO Entertainmentのホームページが更新されました。【映像】「GiGO」アプリ利用停止騒動を運営会社が謝罪「【重要】GiGOアプリにおけるアカウント利用停止の一時解除および今後の対応について2026年6月22日に実施いたしました、GiGOアプリ規約違反に該当するアカウントの利用停止措置に関しまして、多くのお客様にご不安とご混乱、そして多大なご迷惑をおかけしております。当社のルール周知や事前のご説明が不十分であ