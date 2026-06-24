タレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。近況を明かすなかで、産後ダイエットにより「いまトータル25キロ痩せました」とうれしそうに報告した。【写真】「トータル25キロ痩せました」双子の長男＆次男を抱っこする中川翔子の最新ショット中川は、昨年9月に双子の男児を出産。今年1月に登壇したイベント取材では、妊娠により体重が一時80キロ近くまで増量するも、その後1ヶ月で20キロほど落ち、スクワットなど