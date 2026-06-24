サッカーW杯で、日本代表が世界を相手に熱戦を繰り広げている。グループステージ初戦では、強豪オランダを相手に勝ち点1を獲得し、続くチュニジア戦では4得点で圧勝。日本中がサッカー熱で沸く中で、SNSでは現地観戦に訪れた女性サポーターたちの投稿が話題となった。 【画像】海外の強豪チームも観戦いのりさんの水色ユニフォーム姿 サッカー観戦の女性サポータ