和歌山市の店舗からスマートフォンを盗むなどしたとして、大阪府警は24日までに、窃盗容疑などで男子高校生（16）と無職少年（18）、住所不定、無職瀬口蓮太容疑者（25）の計3人を逮捕した。匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の実行役とみられ、見張り役の少年が時間経過を声で知らせ、侵入からわずか数分で逃走していた。府警は24日、3人と共謀したとして、同容疑などで暴力団組員神川将一容疑者（29）＝別の窃盗などの罪で起