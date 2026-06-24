姫路独協大（兵庫県姫路市）は、一部の授業を実施せず、就業規則に違反したとして、医療保健学部の教授を諭旨退職の懲戒処分にしたことを明らかにした。教授は３月に退職した。大学によると、昨年１２月に情報提供があり、調査したところ、２０２４年度〜２５年度に不実施の授業があったことが発覚した。規定のコマ数の半数程度しか行われていない授業もあった。文部科学省に報告し、不足していた授業については補講を実施し、